Stojanović: U ovom času SAD ništa ozbiljnije neće preduzeti protiv Kurtija

Spoljnopolitički komentator Miroslav Stojanović izjavio je danas za Tanjug da SAD u ovom trenutku ništa ozbiljnije neće preduzeti protiv premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija.

Smatra da će Amerika bezrezervno ostati uz Kosovo, iako je Kurti iziritirao američku političku elitu jer je odbio da bude ono što je uvek ranije bio svaki kosovski lider, odnosno da bespogovorno prihvati šta Amerika hoće.

Stojanović podseća na izjavu jednog od prethodnih prištinskih premijera Ramuša Haradinaja, koji je na pitanje kakva je njihova spoljna politika sasvim otvoreno rekao "Mi nemamo spoljnu politiku, naša spoljna politika je ono što kaže Vašington".

"Međutim sa Kurtijem je malo komplikovano u tom slučaju, Amerika ne zna koga bi sada umesto njega inače bi ona to uspela kao što je to uradio Grenel u njegovoj prvoj vladi, lako je da ga skloni ali je teško naći zamenu pogotovo što se onda otvara jedan proces vremena kada se ništa ozbiljnije ne može učiniti, ni u odnosima između Beograda i Prištine", objasnio je on i dodao da se ulazi u američku izbornu kampanju, što takođe predstavlja još jedan od razloga da u ovom času SAD ništa ozbiljnije neće preduzeti protiv Kurtija.

Kaže da je veliki pesimista kada je reč o poziciji Srbije u odnosu na dalje pregovore o Kosovu jer pritisak na Prištinu da povuče specijalce iz severnog dela Kosova nije uspeo, a takođe se ni ne stvara atmosfera koja bi omogućila ponovne izbore, bez čega nema ni ozbiljnijeg razgovora između Beograda i Prištine.