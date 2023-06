Vesić sa Fortom: Dobre vesti za Srbiju i BiH

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Goran Vesić boravio je danas u poseti Sarajevu, gde je sa ministrom komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edinom Fortom razgovarao o jačanju saobraćajnih, drumskih i železničkih veza i planiranju zajedničkih projekata.

Vesić i Forto saglasili su se da su dobre stvari pred Srbijom i BiH, koje zajednički mogu da realizuju važne projekte, na dobrobit građana i privrede obe zemlje, ističući da će Srbija i BiH biti povezane sa dva auto-puta i dve brze saobraćajnice, što nikada ranije nije bio slučaj čak ni u vreme Jugoslavije.

Ministri su ocenili i da bi projekat zajedničkih „tagova“ između Srbije i BiH mogao da zaživi što pre.

Takođe, dogovorili su da dve zemlje zajednički digitalizuju transportne dozvole, čime će Srbija i BiH posati prve u Evropi koje su na takav način olakšale transport i promet robe.

Srbija i BiH bi mogle zajednički pred EU da kandiduju projekat modernizacije i elektrifikacije pruge Beograd – Sarajevo, što bi, kako je istakao ministar Vesić, bio prvi zajednički projekat posle mnogo decenija.

Jedan od najznačajnijih projekata je izgradnja auto-puta Beograd – Sarajevo, a Vesić je svog bosanskog kolegu informisao da bi deonica Kuzmin – Sremska Rača trebalo da bude završena do kraja ove godine.

Gotovo ceo novi most preko Save je završen, a počela je i izgradnja zajedničkog prelaza.

„Važno je da auto-put ka Sarajevu zaživi što pre a na strani naših prijatelja iz Federacije BiH i Republike Srpske je da što pre odrede trasu i naravno da počnu sa izgradnjom”, rekao je Vesić.

Dodao je da se uveliko radi i brza saobraćajnica Ruma – Šabac – Loznica, na kojoj će deo od Rume do Šapca biti gotov do kraja ove, a od Šapca do Loznice do kraja 2024. godine. Naglasio je da će se graditi i odvojak brzog puta Slijepčević - Badovinci tako da će dva granična prelaza Šepak i Badovinci biti povezani modernom saobraćajnicom.

Vesić je preneo da je Srbija pred ugovaranjem izgradnje deonice Požega – Kotroman, koja bi mogla da počne da se gradi naredne godine.

„Sve dobre vesti“, konstatovao je ministar Forto na sastanku.

