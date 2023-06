VUČIĆ O ZSO: Statut Zajednice srpskih opština može da napravi samo Srpski upravljački tim

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da Statut Zajednice srpskih opština niko ne može da napravi sem Srpskog upravljačkog tima, kako je to dogovoreno Briselskim sporazumom.



Gostujući na TV Hepi, Vučić je rekao da na kraju mora da bude onako kako je dogovoreno, prema nekoj proceduri i pravilima i da ih on ponekad mora da podseti na to.

-Mi nemamo o čemu da pregovaramo. Samo nam stavite principe, organe i tela ZSO onako kako smo na to stavili parafe Isa Mustafa i ja 2015. Ništa više ne tražimo. Samo nam to napišite i mi zadovoljni. Znate kada će to da bude? Nikad. Svakako ne dok je Kurti na vlasti, ne pada im na pamet. A šta će tu u međuvemenu da se dešava to me zaista brine, poručio je Vučić.

Dodao je da ga zato ne interesuje ni predlog albanskog premijera Edija Rame, za čiji predlog kaže da ga nije ni video, kao ni bilo koga drugoga.

