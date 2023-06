Petković: Srbi se mirnim protestima bore za goli život, Zapad prvi put ujedinjen u osudi Kurtija

Po prvi put, Zapad je ujedinjen u osudi Aljbina Kurtija, posle dešavanja na severu Kosova, istakao je večeras direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković i naveo da zahtevi Srba sa severa Kosovo moraju da se uvaže, kao i da Srbija neće priznati nezavisnost Kosova, ni de jure, ni de fakto, niti će dopustiti članstvo u UN.



Petković je gostujući na Blic televiziji istakao da je Zapad po prvi put ujedinjen u osudi Kurtija, ali da se Prištini i dalje "gleda kroz prste".

"Tačno je da su oni sada pritisnuti. Ali, Kosovo je čedo Zapada i šta god Kurti radio, oni će njemu uvek gledati kroz prste. Na nama je da sačuvamo mir i stabilnost, život naših ljudi. Moramo da zaštitimo naš narod. Ovde je bitno da mi pokažemo našu konstruktivnost, ali do naših crvenih linija. Zahtevi Srba sa severa KiM moraju da se uvaže. Dušan i Radoš moraju biti oslobođeni, oni su u kazamatu već 14 dana. Imamo 52 ranjenih Srba", rekao je Petković.

Na pitanje da li je međunarodna zajednica oštrija sada nego ranije, Petković je odgovorio da je važno da se čuje sve što sada Zapad govori, ali da Beograd želi i konkretnu akciju.

"Pre svega u ispunjenju zahteva Srba i formiranju ZSO", podvukao je Petković

Istakao je da se srpski narod bori za osnovna ljudska prava i da su zahtevi jasni.

"Zna se šta naš narod traži. To što neko brani pravo na goli život, što mirno i demokratski protestuje, stvar je u tome ko će biti na severu KiM. Srbi neće lažnu Kurtijevu državu, oni vide isključivo svoju državu Srbiju kao jedinu državu i ne žele ništa drugo sem toga. To Zapad mora da shvati. Nama je stalo da imamo iskonski mir na Kosovu", naglasio je Petković.

Ističe i da je odlazak nelegitimno odabranih gradonačelnika neophodan za deeskalaciju situacije.

"To je neophodno, ova situacija je neodrživa. Kako neko sa 500 glasova može da bude gradonačelnik? To je čitav cirkus, a sve u nameri da se isprovocira reakcija Srba", ukazao je on.

Pre nekoliko dana, ispred zgrade opštine Leposavić vojnici američkog Kfora igrali sa mališanima ove opštine, pa su sa njima u opuštenom druženju igrali fudbal, odbojku, dobacivali se loptom, uz graju i smeh, a Petković kaže da je to prava slika srpskog naroda sa Kfor.

"Kada vidite da deca služe kokicama vojnike, da zajedno gledaju meč Novaka Đokovića, to pokazuje da naš narod u Kfor vidi zaštitu i oni treba da vide tu poruku našeg naroda. To je slika koja pokazuje da smo mi gostoprimljiv narod", dodao je Petković.

On se osvrnuo i na izjavu šefa kabineta kosovskog premijera, Ljuana Daljipija da su "Srbi na Kosovu i Metohiju su najzaštićenija etnička grupa na svetu i da uživaju najnaprednija ustavno zaštitna prava", rekavši da je to "sramota".

"To je sramota, ali stvarno sramota. Svakodnevno se suočavamo sa incidentima, skrnave nam grobove. Skrnave nam hramove, hapse ljude bez ikakvog osnova. To sve što radi kosovska policija i način na koji govori Kurti, oni time dodatno podgrevaju sve ono što se dešava na KiM, jer pljuje po žrtvama. Kurti proziva Ljilju Arsenijević da je terorista, šta je ona loše uradila? Napadaju onda gospodina Jevtića, kažu da je njegova kuća leglo terorističkih bandi. Jesu to teroristi? Svako ko se usprotivi Kurtijevoj politici, on je automatski terorista", konstatovao je Petković.

Podsetio je i koje su "crvene linije" preko kojih Beograda neće preći.

"Nećemo priznati nezavisnost Kosova, niti de jure, niti de fakto. Nećemo dopustiti članstvo Kosova u UN. Da funkcionišemo, da imamo slobodu kretanja, da nam priznaju diplome. Valjda je to neka civilizacijska vrednost. Zato je važna inicijativa Otvoreni Balkan, to je jedna od najvažnijih regionalnih inicijativa. Važno je da se svi uključe", rekao je Petković.

