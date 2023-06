Vesić: Na aerodromu nema mesta za divlje taksiste

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je da je preduzet niz mera kako bi se na beogradskom aerodromu “Nikola Tesla” suzbili divlji taksisti i naveo da su u poslednjih sedam dana oduzeta tri vozila od tih taksista i da je jedan od njih uhapšen.

Vesić je, gostujući na televiziji Prva, rekao da je mere u cilju suzbijanja divljih taksista, koji turiste u Beogradu pljačkaju decenijama, preduzelo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Ministarstvo unutrašnjih poslova zajedno sa beogradskim aerodromom i Gradom Beogradom.

To je, kako je naveo, grupa od 25 do 30 divljih taksista koji dnevno zarađuju do 30.000 evra. “Dobro ste me čuli, grupa prema procenama otima do 30.000 evra dnevno što znači da svako od članova uzme oko hijadu evra svakog dana”, rekao je Vesić.

Vesić je rekao da su u poslednjih sedam dana oduzeta tri vozila od divljih taksista, pokrenute prijave po zakonu i da je juče jedan od tih taksista uhapšen, te poručio da će se nastaviti kontinuirano sa tom akcijom sve dok više ne bude divljih taksista.

U međuvremenu će, kaže, biti promenjena organizacija rada taksi službe na aerodromu.

“Više niko bez vaučera neće moći da uzme taksi prevoz tako da će taj prevoz biti uređen onako kako je uređen na drugim svetskim aerodromima. Neće više ta banda pljačkati ljude i otimati novac onima koji dolaze u Srbiju, što našim ljudima što strancima”, istakao je Vesić.

On je naveo da je aerodrom “Nikola Tesla” jedan od najfrekventnijih aerodroma u ovom delu Evrope i sigurno jedan od najvećih.

Podsetio je da je prošle godine kroz beogradski aerodrom prošlo 5,6 miliona putnika, a da će ih ove godine biti skoro sedam miliona, te da će samo “Er Srbija imati 3,5 miliona putnika.

Zahvalio je Ministarstvu unutrašnjih poslova, a pre svega resornom ministru Bratislavu Gašiću na velikoj saradnji i pomoći koju policija daje jer, kako je rekao, akcija suzbijanja divljih taksista ne bi uspela da policija ne radi svoj posao.

“Ono što se radi je sprovodjenje zakona. Nova organizacija taksi prevoza će dosta toga sistemski rešiti na samom aerodromu tako da sam siguran da uz tu novu organizaciju, organe reda koji će biti prisutni i obezbeđenje aerodroma divlji taksisti više neće biti na beogradskom aerodromu”, rekao je Vesić.

Autor: