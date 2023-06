POJAVIO SE SNIMAK HAPŠENJA SRBINA U SEVERNOJ MITROVICI: Kurtijev specijalac ga silom izvlači kroz vrata dok je bio kod frizera sa ćerkicom (VIDEO)

Pripadnici specijalne jedinice kosovske policije uhapsili su danas još jednog Srbina, nakon čega su se oglasile sirene.

Prema našim saznanjima, M.M. je uhapšen dok je bio sa ćerkicama na šišanju.

- Manji stres maloletnoj deci nisu mogli da prirede. Inače je u pitanju sposoban i ugledan čovek. ROSU teroristi su na hapšenje došli naoružani do zuba, bili su spremni da pucaju, i bacali su suzavac na sve - kaže izvor Pink.rs.

Inače, na ulicama Severne Mitrovice u ovom trenutku okupilo se nekoliko stotina građana i njihov broj raste iz minuta u minut.

U Zvečanu je danas, neposredno pred akciju specijalaca kosovske policije u Severnoj Mitrovici, održan protes zbog hapšenja Dušana Obrenovića i Radoša Petrovića, a okupljeni građani zahtevali su njihovo puštanje na slobodu.

Advokat Dušana Obrenovića, Predrag Miljković rekao je da je svega oko 50 metara od mesta gde su se danas okupili građani, uhapšeni njegov branjenik i Radoš Petrović dok su mirno izražavali nezadovoljstvo zbog nametanja nelegitimnih gradonačelnika u opštinama na severu Kosova i prisustva specijalaca Kosovske policije.

- Na 50 metara odavde uhapšeni su Dušan i Radoš dok su mirno protestovali i iskazali nezadovoljstvo. Dušanu se danas na teret stavljaju četiri najteža krivična dela, ako je on to izvršio ja ne mogu da verujem u taj pravosudni sistem. Moj branjenik je nevin i ja ću se za njega boriti do zadnjeg atoma svoje snage - poručio je Miljković, koji je okupljenima predočio dokaze o nevinosti Dušana i Radoša.

Podsetio je da su Obrenović i Petrović već 16 dana u pritvoru i pozvao građane da nastave da im pružaju podršku.

- Molim vas da im odavde pošaljemo podršku. Dušan ima samo sestru Selmu i molim vas da pokažemo da smo i mi uz Dušana svi zajedno - kazao je advokat.

Autor: