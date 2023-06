NIKOLIĆ: NAROD VIŠE NEĆE DOZVOLITI PONOŠU DA UNIŠTAVA SRBIJU

Milica Nikolić, član Predsedništva Srpske napredne stranke, rekla je da je Vučić vratio i otvorio fabrike, i u Zlatiborskom okrugu, kako je istakla, gde je išao Hrvat, podešen u NATO, da lupeta, zajedno sa onima iz bivšeg režima, sa kojima je i ovaj, ali i svaki drugi kraj naše zemlje pljačkao.

- Zbog toga danas ova NATO olupina Ponoš naziva “socijalnom demagogijom” povećanje plata, penzija, otvaranje novih fabrika. Zbog toga sto oseća prezir prema svakom napretku naše zemlje i prema njenoj ekonomskoj snazi. Oni koji su pustošili sve pred sobom, a ljude ostavljali gladne na ulici, bez radnih mesta, ne mogu ni da shvate, a ni da prihvate činjenicu da im je narod pokazao prstom na političko smetlište, kao jedino mesto koje im pripada zbog svega sto su narodu uradili - rekla je Nikolić i dodala:

- I ne može on da govori “vojničkim rečnikom”, jer je jedini rečnik koji on razume- rečnik ponizne sluge strancima, kada klimne glavom na svaku naredbu koju mu upute.

- Da neko nešto u Berlinu zakopava, to izmišlja i laže, ali da je u Srbiji on zakopavao srpsku vojsku, to je živa istina! I zato nema te kanalizacije u koju se može sakriti ovaj NATO pacov, a da se može sakriti od odgovora na njegove laži i poruke naroda da mu više nikada neće dozvoliti da ponovo Srbiju uništava - kazala je Nikolić.

Prema njenim rečima, i sam je potvrdio reči predsednika Vučića da na razgovore neće da dolaze jer se plaše da će ih neko nazvati “izdajnici”. Zato što im je, kako dodaje, svaki drugi interes preči od interesa države!

- A i on, kao i svi iz bivšeg režima, svesni činjenice da ih narod više ne želi, beži od izbora kao đavo od krsta - rekla je Nikolić i dodala:

- Pre samo godinu dana, skoro dva i po miliona ljudi je jasno poručilo da na celu države hoće predsednika Vučića. Čoveka koji je svojim marljivim radom i brigom o državi i narodu pokazao da je jedina brana i stabilnost, jedini garant mira i jedina sigurnost daljeg ekonomskog napretka i jačanja Srbije.

- Narod je jasno rekao, baš onda kada je NATO generalu poručio da posle svega što je Srbiji uradio- na izborima i nema šta da traži! - zaključila je Nikolić.