NA KiM UHAPŠEN SRPSKI SPORTISTA: Kurti krenuo u novu odmazdu

Uhapšeni Srbin u Kosovoskoj Mitrovici je Milan Lune Milenković, trener kik-boks kluba iz Kosovske Mitrovice i osvajač brojnih medalja na međunarodnim takmičenjima.

Otac je dve maloletne ćerke,a kako saznajemo, uhapšen je u blizini Tehničke škole, dok je bio kod frizera.

Razlog njegovog hapšenja se još uvek ne zna, ali u pitanju nije nikakav kriminalac.

Indikativno je da je Aljbin Kurti u hapšenje ovog sportiste krenuo dok su Srbi tražili slobodu za svoje nevino uhapšene sugrađane, o čijoj krivici ne postije nikakvi dokazi. Umesto da ih pusti, on kreće u novu odmazdu i hapšenje.

Na ulicama Severne Mitrovice u ovom trenutku okupilo se nekoliko stotina građana i njihov broj raste iz minuta u minut.

Podsetimo, u Zvečanu je danas, neposredno pred akciju specijalaca tzv. kosovske policije u Severnoj Mitrovici, održan protes zbog hapšenja Dušana Obrenovića i Radoša Petrovića, a okupljeni građani zahtevali su njihovo puštanje na slobodu.

Advokat Dušana Obrenovića, Predrag Miljković rekao je da je svega oko 50 metara od mesta gde su se danas okupili građani, uhapšeni njegov branjenik i Radoš Petrović dok su mirno izražavali nezadovoljstvo zbog nametanja nelegitimnih gradonačelnika u opštinama na severu KiM i prisustva specijalaca tzv. kosovske policije.

"Na 50 metara odavde uhapšeni su Dušan i Radoš dok su mirno protestovali i iskazali nezadovoljstvo. Dušanu se danas na teret stavljaju četiri najteža krivična dela, ako je on to izvršio ja ne mogu da verujem u taj pravosudni sistem. Moj branjenik je nevin i ja ću se za njega boriti do zadnjeg atoma svoje snage", poručio je Miljković, koji je okupljenima predočio dokaze o nevinosti Dušana i Radoša.

Podsetio je da su Obrenović i Petrović već 16 dana u pritvoru i pozvao građane da nastave da im pružaju podršku.

