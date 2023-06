ĐURIĆ: ĐILAS JE GENERATOR NASILjA, SEJE MRŽNjU I ZLOBU NA SVAKOM KORAKU

Kad sledeći put tajkun Đilas samo pomisli da preporučuje bilo šta Aleksandru Vučiću, neka se najpre seti - da nikada nije građanima Srbije obijasnio kako su se silni milioni slili baš na njegove račune, u njegove džepove, i to u periodu dok je narod propadao, a država kopnila i rušila se, rekla je Nevena Đurić, potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke.

- Nije se rodio, niti će se roditi onaj koji bi sve to mogao da opere i opravda! Najveća je ironija da on govori o političkim, opozicionim protestima koji nose naziv "protiv nasilja!" - rekla je Đurić i dodala:

- On koji je tukao suprugu pred sopstvenom decom i tastom!

- On koji je besomučno pretio novinarima, policajcima, svakome ko mu nije po volji! On koji je generator nasilja, koji seje mržnju i zlobu na svakom koraku! On koji odavno ne vredi baš ništa u očima pristojnog i poštenog čoveka! - rekla je Đurić.

Kako kaže, dileme nema, svi zahtevi i želje Dragana Đilasa i ostalih iz restlova bivšeg režima mogu da se zamene samo jednom - da Vučić ode! Jer je on - neprobojni bedem u njihovom pohodu na vlast!

- Komedija je kada kaže da želi "definisanje izbornih uslova prihvatljivih za opoziciju," jer to praktično znači - do vlasti i fotelja bez izbora! Jer znaju oni da narod očima ne može da ih vidi, i da je rešen da se nikada ne vrati u kandže ovakvih koji su - najgori od najgorih - ističe Đurić i dodaje:

- Svi smo svedoci flagrantnog nasilja od strane svih onih koji sebe nazivaju opozicijom prema ljudima koje ne mogu da pobede politički! A mi im poručujemo, glasno i jasno - da nikada nećemo ustuknuti pred primitivizmom, prostaklukom, agresijom, nasiljem i lažima. Protiv toga se borimo!

