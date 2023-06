VUČIĆEVIĆ ZA PINK: Kurti šalje poruku da hoće rat, da neće mir - Zapadni svet mora da ga obuzda (FOTO+VIDEO)

Specijalna emisiju "Tema dana" na TV Pink bavila se poslednjim hapšenjem Srbina na Kosmetu. Naime, Milun Milenković danas je uhapšen na severu Kosmeta, u frizerskom salonu.

Milovan Drecun, predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, rekao je da je američki izaslanik za zapadni Balkan Gabrijel Eskobar jasno istakao da sankcije koje bi trebalo da budu podignute neće pogoditi građane Kosova i Metohije, već da bi se one odnosile na privremene organe u Prištini.

Ilija Kajtez, stručnjak za bezbednosti i sociolog, je mišljenja da od toga neće biti ništa.

- To je jedna diplomatija i vrlo je pristrasna. Mi ovde imamo pretnje, tj. eventualne sankcije koje su blage i koje možda budu. Ovo je lov na nenaoružane i na nezaštićene Srbe – istakao je Kajtez.

Kajtez je rekao da je najveći problem za Ameriku je to što svoje temelje urušava.

- Najveći je problem što oni nesvesno u svojoj želji da podrže ono što je nepodrživo ruše sopstvene temelje - kazao je Kajtez i rekao da će se kući vratiti to ako neko podrži nelegitimne izbore.

Miloš Garić, urednik portala Kosovo online, rekao je da je situacija posle najnovijeg hapšenja na KiM dosta dramatična.

- Svako sada može da bude meta. Kurti je nastavio po svom planu kako je predvideo i ono što je najavio da će da hapsi Srbi on to i radi - rekao je Garić i dodao da spisak za hapšenje postoji i da ga je objavio pre nekoliko dana, a da su za to čuli i ljudi iz zapadnih ambasada.

Istraživač Centra za strateške analize Darko Obradović rekao je da istakao je da Kurti mora da raspiše izbore na severu, jer je njegova politika došla u sudar sa međunarodnom.

Garić ističe da u ovom trenutku smirivanje tenzija može da dođe ukoliko KFOR preuzme inicijativu i bude garant stabilizovanju situacije.

- Vidimo šta sledi i šta je namenjeno za Srbe, a to je da budu lovina Kurtijevih specijalaca. Ono što bude preduzeto od strane KFOR-a je ono šta ćemo gledati narednih dana - naveo je Garić napominjući da Kurti svakog dana sprovodui svoj plan hapšenjem najuglednijih Srba.

- Sada će komandant Kfora doći kod Vučića i reći da su vojnici povređeni- rekao je Drecun.

- Mislim da će biti teško postići neki dogovor sa komandanatom Kfora dodao je on.

- Kurti namerava da poveća hapšenje, ali je Petković lepo rekao da je jako bitno da sačuvamo mir. Mislim da će biti sutra priče o vladavini prava i da će se tražiti hapšenje onih koji su povredili vojnike- rekao je Drecun.

- Taj narod koji živi na KIM gleda šta se zbiva i ne mogu da veruju šta im se dešava. Ja se divim tim ljudima šta su spremni da trpe, stoje i gledaju u opasnost koja im preti svakodnevno i ne rade ništa što će dodatno da zakomplikuje situaciju.

- Amerikanci su preduzeli neke mere, ali nemaju te mere efekta- rekao je Drecun.

- Eskobar je brzopletim priznanjem izbora i uticajem na druge zapadne države, isprovocirali su ovo što se dešava i Kuri je dobio krila- kaže Karan.

- Oni su prvi intervenisali šok bombama , a niko ne pita ko je povredio Srbe dok se pitaju ko je povredio vojnike. Sad mi imamo vruće hladno i takva situacija traje dugo i to je za Srbe neizdrživo- kaže Karan.

- Biće opet da je Kurti izvukao korist, a šta je sa Srbima. Mogu da izađu na izbore ali šta će biti. Kurtiju se sve nešto preti, ali se ništa ne radi da se spreči Kurtijevo nasilje- rekao je Karan.

- Postoji mali broj konzumenata pojedinih medija koji govore protiv svoje države, ima dosta nerazumnog ponašanja u pojedinim medijima.

- Da li je moguće da ne postoji niko ko može da pozove Aljbina Kurtija i da reši ovu situaciju i da spreči da se desi velika tragedija. Da li je ovo Evropa 2023.?

- Nema više vremena da se čeka i da se bude u statusu kvo. Treba sprečiti sukobe sa Kforom. Oni priželjkuju destabilizaciju Srbije, treba da shvatimo što više investicija u Srbiji to veća bezbednost ljudima na kosovu- rekao je Obradović.

- Ne možemo da očekujemo da Vučić kao mađioničar pucne prstima i reši sve od jednom kad se problemi gomilaju odavno još mnogo pre nego što je on došao na vlast- dodao je on.

- On je doveo pozitivne trendove ovde - rekao je Obradović.

Glavni urednik Informera, Dragan J. Vučićević istakao je da Kurti želi da izazove sukobe.

- Ovo je nastavak šiptarskog terora na severu Kosova. Ovako Kurti šalje poruku da hoće rat, da neće mir. Zapadni svet mora da obuzda Kurtija, da spreče krvave sukobe. Ovo što smo danas videli, to je to, to je Kurtijev cilj, da izazove sukobe, reakciju Srba, da bude neko ranjen, i da krene rat - rekao je Vučićević.

Kako se pita, za šta su krivi uhapšeni Srbi?

Da vas podsetim, prethodno su uhapsili Obrenovića i Petrovića, odredili im pritvor od 30 dana, a onda su izašli snimci gde se vidi da ta dva Srbina nisu ništa uradila. A sada Milenkovića hapse u frizerskom salonu, ne razumem šta je on kriv.

Ističe da Kurti planira verovatno da nastavi hapšenja.

- Dakle, privodi tri Srbina, bez ikakvog razloga, a bojim se da će da nastavi. Mislim da bi morali da reaguju neke strane sile - objasnio je Vučičević.

On je istakao da ni posle deset godina ZSO nije formirana i da ništa od ovog ne bi bilo da se to desilo.

- Ovo nasilje koje se sada sprovodi ne bi bilo moguće - ocenio je Vučićević.