LAJČAK O SASTANKU SA DŽOANOM: Preduzeti korake za hitnu deeskalaciju na KiM

Lajčak je na Tviteru nakon sastanka istakao da je to isto naglasio i ambasadorima NATO.

Useful to meet with @NATO DSG @Mircea_Geoana to discuss the situation in the north of Kosovo. We agreed that steps need to be taken for immediate de-escalation. I also stressed this when addressing @NATO Ambassadors. pic.twitter.com/ggHntRFPga