Anđelković: Napadom na Srbe koji imaju autoritet Kurti želi da pošalje poruku zastrašivanja drugim građanima (VIDEO)

Meta su im ljudi koji imaju autoritet u srpskoj zajednici, rekao je Zoran Anđelković, nekadašnji predstavnik Izvršnog veća AP Kosova i Metohije.

Uznemirujuće slike i snimci stigli su juče sa Kosova i Metohije, brutalno prebijanje i hapšenje Miluna Milenkovića, oca dve maloletne devojčice i to dok je bio kod frizera, ostavio je sve bez teksta.

Još uvek nije poznat razlog za ovaj čin, ali se zna da je ovo čovek koji se bori za srpske interese na KiM.

Anđelković je rekao da se biraju ljudi koji imaju autoritet u srpskoj zajednici na Kosovu i Metohiji, kako bi poslali poruku drugim građanima.

Dodaje da je važno izmaltretirati i pretiti svima koji imaju autoritet među Srbima.

- On je prebijen u frizerskom salonu i na brutalan način izvučen iz njega, dakle nije plan bio samo da se uhapsi, već i da se potceni i da se pošalje poruka da svaki Srbin na Severu Kosova može biti na taj način isprebijan i izmaltretiran – rekao je Anđelković.

Kako kaže, i prethodnih meseci se isto dešavalo, ljudi su u pritvoru bez optužnice i bez pravog razloga.

Potsetio je da se pucalo i na srpsku decu na Badnji dan na šta niko nije reagovao.

Demo Beriša, predsednik Matice Albanaca Srbije, rekao je da je bitno naglasiti da je sa njim bila njegova ćerka, takođe, dodaje, ne postoje nikakvi materijalni dokazi za ono što mu se stavlja na teret.

- Čovek je lišen slobode na neprihvatljiv način, a da ne postoje dokazi protiv njega u ovom trenutku, nego će ih skupljati kao i za ostale ljude koje drže u pritvoru – rekao je Beriša.

Kako kaže, Kurti ima spisak ljudi sa severa koje treba pohapsiti i skloniti, uglednih ljudi koji mu smetaju.

- Kurti se sada našao u jednoj situaciji koju nije predvideo. Nije predvideo reakciju Rame. On je očekivao da će Rama u njegovo ime kupiti još prostora kod američke adminstracije – rekao je Beriša.

Miloš Garić, glavni i odgovorni urednik portala Kosovo online, rekao je da nema dileme da Kurti hoće rat jer on to na svakom koraku pokazuje.

- Sve je teže i teže odupreti se i sprečiti njegovu nameru da nas ne uvuče u jedan haos i nesreću koja bi imala ogromne razmere – rekao je Garić.

Dodaje da je krivica za sve ovo što se dešava zapravo na zapadu, koji, kako se čini, sada počinju da primećuju šta su napravili i koga su stvorili.

- On je sada u stanju da izazove potencijalno ogromnu nesreću i sukob. Ono što je meni glavni utisak od juče jeste da je to ogromna cena koju Srbi plaćaju. Oni žive u nehumanim uslovima i to već jako dugo – rekao je Garić.

