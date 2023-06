'SPREMNI SMO I ZA MEĐUNARODNU ISTRAGU' Petković odgovorio Svečlji: Neka Britanci i Amerikanci daju satelitske snimke

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković održao je danas u 16 časova, u Pres sali Vlade Republike Srbije, vanrednu konferenciju za medije.



- Mi smo spremni da ponudimo sve dokaze i da se za to otvori i međunarodna straga, da Britanci i Amerikanci pokažu njihove sateliteske snimke kako bi se pokazalo da nismo ušli ni milimetar tamo, a sve kako bi dokazačli da Svečlja laže kada kaže da su oni kidnapovani. Objasnite mi šta oni traže sa dugim cevima, sa automatskim oružjem, mapama, sa GPS uređajem, na teritoriji centralne Srbije, i to u šumi. Istraga će to utvrditi - kaže Petković.

