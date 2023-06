Trojica naoružanih Kurtijevih terorista uhapšeni su danas na teritoriji centralne Srbije u akciji Specijalnih jedinica srpske policije, a Priština je donela odluku o zabrani uvoza srpske robe na Kosovo i Metohiju.

- Nekoliko stvari je važno da kažemo. Da bismo izbegli spekulacije, nalazimo se na raskrsnici, hoćemo li imati mir ili ne. Postoji jedan čovek na Balkanu koji ga ne želi. Reč je o Aljbinu Kurtiju - rekao je za Javni servis predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Predsednik kaže da se plaši da smo "prešli Rubikon" i da će biti težak povratak u realnost, a da će Srbija dati sve od sebe da do tog povratka dođe.

- On ne može da zabranjuje uvoz srpske robe po propisima koji postoje danas. Ne smeju to da urade po CEFTI. Glađu žele da iznuruju narod na severu KiM, da ih ostave bez hleba, mleka i svega drugog. Najveći deo peciva ti ljudi dobijaju iz Raške. To pokazuje nameru Prištine da zauvek proteraju Srbe sa Kosova i Metohije - rekao je on.

Vučić ističe da kriza počinje nelegitimnim "izborima" koje je Kurti održao u opštinama sa srpskom većinom. Podseća i na hapšenje Miluna Milenkoovića, Dušana Obrenovića i Radoša Petrovića, a upucan je Dragiša Galjak.

- Niko ne odgovara za to. Prave se kao da Srbin nije upucan i to s leđa. Svi ćute! - rekao je Vučić.

Vučić dodaje da neki ljudi sa severa Kosova i Metohije želi da sačuva mir, ali i svoje srpske interese.

- Nije lako razgovarati sa ljudima. Ljudi mene psuju da sam kriv za barikade. A znaju da bi bili u sukobu sa NATO-om da one nisu povučene - rekao je predsednik.

Predsednik Vučić kaže da je ranije dobio garantije od NATO i EU da Srbi neće biti hapšeni.

- Ništa mi iz Kvinte nisu odgovorili kad sam im pokazao garantije - rekao je Vučić.

Ističe da je imao dobar razgovor sa komandantom KFOR-a.

- On je čuo naše argumente. Pokazao sam mu i snimak. On kaže da zna za taj snimak na kom se vidi da Dušan Obrenović i Radoš Petrović, a sad su im još i produžili pritvor. Pritvor im je produžen jer su ih izubijali od batina - rekao je predsednik Srbije.

Vučić dodaje da Srbi na Kosovu i Metohiji žive u ludilu i prištinskom teroru.

- Moja frustracija je zbog neispunjenih reči, neispunjenih obećanja - izjavio je Vučić.

Posle razgovora sa komandantom KFOR-a Vučić je oko 13 časova dobio informaciju da je naša policija uhapsila trojicu pripadnika tzv. specijalnih policijskih snaga tzv. Kosova.

- Naoružani su glok pištoljima. Od pripadnika policije sam saznao da dvojica od trojice od njih ne znaju ni kako se koristi GPS sistem - rekao je Vučić.

Predsednik Vučić dodaje da Kurti tvrdi da "ima sumnju" da su pripadnici njihove "policije" oteti.

- Ovi ljudi nemaju šta da traže na području Tresava - Batnik bez odobrenja KFOR-a, a posebno ne sa dugim cevima. Da li hoće da ubijaju ljude dugim cevima? Imamo dokaze i snimljene razgovore, video i audio razgoovre koji znaju da KFOR nije obavešten o ovome - rekao je Vučić.

Vučić kaže da su Kurtijevi "specijalci" uhapšeni na 1,8 kilometara od administrativne linije na potezu Orahovo - Gnjilica.

- Garantujem da nijedan vojnik Vojske Srbije i nijedan policajac nije ušao preko administrativne linije - rekao je Vučić.

Naša vojska je bila udaljena 20 kilometara od administrativne linije.

- KFOR-u je to lako da proveri - rekao je Vučić.

Predsednik kaže da je istraga u toku.

- Mi smo ozbiljna država. Ovi ljudi (Kurtijevi teroristi) nisu prebijani, niti maltretirani, niti unakaženi kao ljudi koje uhapsi Kurtijeva "policija". Na svaki način je čuvano njihovo dostojanstvo. Na sve to smo dobili odgovor da je "Srbija njih kidnapovala". Niko nije ni prišao administrativnoj liniji. Nemamo problem sa tim da nam svi pokažu svoje satelitske snimke i da se sve jasno vidi. KFOR već zna da nismo prešli administrativnu liniju - rekao je Vučić.

Kaže da je odluka o zabrani srpske robe na KiM doneta na mahnit način.

- Kako ćemo da imamo mleko i hleb na severu Kosova i Metohije - rekao je Vučić.

Predsednik kaže da je unakažen čovek koji je simbol otpora Kurtijevom teroru.

- Da li ste čuli nekoga iz sveta da se suprostavio tome? - pita Vučić.

Ističe da se čeka da Srbija napravi neku grešku da bi se sankcije uvele i njoj.

- To smo do sada uspeli da izbegnemo jer ništa nismo uradili - rekao je Vučić.

Kaže da su najlakši razgovori sa ljudima iz KFOR-a.

- Sa njima razgovaram o činjenicama. Ne moram da slušam filozofske gluposti o Enveru Hodži, Marksu... Govorimo o ljudima koji su danas za njihove uhapšene da će da im sude zato što metak nisu ispalili. Kurti mašta da bude neki Zelenski, pošto nema ratnu biografiju, a želeo bi da je ima. Ja bih to da izbegnem i želim da sačuvamo mir - rekao je Vučić.

Predsednik pita šta rade ljudi sa dugim cevima na severu južne srpske pokrajine.

- Ne učestvujemo u eskalaciji, naprotiv, trudimo se da na svaki način deeskaliramo - rekao je Vučić.

Kaže da Priština provocira.

- Luneta su uhapsili jer hoće da ponize Srbe, da u njih unesu neslogu do konačnog proterivanja Srba sa KiM - rekao je Vučić.

Tonski imamo priču da govore lažne informacije da navijači FK Crvena Zvezda hitaju u Zvečan i da njih čekaju da bi ih pohapsili, otkriva Vučić.

- To su izmislili. Neko im je poturio lažnu vest. Sve to imamo dokumentovano. NATO ne može da sutra kaže da su znali da će Albanci otići na prelaz Tresava - Batnjik. Ozbiljna smo zemlja. Imamo ozbiljne službe - rekao je on.

Autor: