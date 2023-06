'NA RASKRSNICI IZMEĐU RATA I MIRA' Vučić: Kurti želi da srpski narod na severu iznuruje glađu

Predesenik Aleksandar Vučić je rekao da se nalazimo na raskrsnici hoćemo li i dalje imati mir ili nemamo.

- Aljbin Kurti želi da izazove rat, želi sukob po svaku cenu - kazao je Vučić.

Kaže da se plaši da smo "prešli Rubikon" i da će biti težak povratak u realnost, a da će Srbija dati sve od sebe da do tog povratka dođe.



- On ne može da zabranjuje uvoz srpske robe po propisima koji postoje danas. Ne smeju to da urade po CEFTI. Glađu žele da iznuruju narod na severu KiM, da ih ostave bez hleba, mleka i svega drugog. Najveći deo peciva ti ljudi dobijaju iz Raške. To pokazuje nameru Prištine da zauvek proteraju Srbe sa Kosova i Metohije - rekao je on.

Autor: