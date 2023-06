Rama: Čekamo Kfor da ispita slučaj

"Ko kaže da ćutimo ili ko hoće da dolije ulje na vatru podizanjem optužbi, dok Kfor istražuje slučaj, neće znati ni za Kosovo, ni za Albaniju, već samo za izgubljeni politički rat sa mnom ili za politiku izmišljenog rata sa Srbijom“, napisao je Rama na Fejsbuku.

On je rekao da je Albanija deo evroatlantske zajednice i da će se tako ponašati, ne reagujući odmah bez konačne reči Kfora u ovom slučaju.

"Zato moram još jednom da ih podsetim da je Albanija deo evroatlantske zajednice i da zastupa liniju te zajednice, koja je bombardovala Srbiju i stvorila državu Kosovo! Čekamo reč Kfora, koji istražuje slučaj, a mi smo za trenutnu deeskalaciju!", naglasio je Rama.

Whoever says that we are keeping silent or who seeks for us to fuel the fire by raising accusations, while KFOR is investigating the case would not care about either Kosova or Albania, but only about the murky political fight with me or the imaginary war policy with Serbia!