'JASNO JE DA SU KRENULI PO ZADATKU'! Radun o hapšenju DO ZUBA NAORUŽANIH specijalaca lažne države Kosovo: Ili je to testiranje našeg bezbedonosnog sistema, ili su poslati po zadatku

Pripadnici specijalnih jedinica srpske policije uhapsili su juče, na teritoriji centralne Srbije trojicu do zuba naoružanih specijalaca lažne države Kosovo.

Privedeni su Rifat Zeka,Bećir Sefa,Mustafa Šem.

Politički analitičar Branko Radun je komentarišući jučerašnje hapšenje specijalnih jedinica lažne države Kosov, istakao da, na osnovu oružja, sprava koje su nosili, kao i mapa, dokaz da oni na tom mestu nisu bili slučajno.

- Jasno je da su krenuli po zadatku. Oni su ušli duboko, ne malo. Oni su očigledno hteli da izazovu neku provokaciju, da vide kako ćemo reagovati, da li smo mi prisutn na tom prostoru - dodao je Radun.

Ili je to testiranje našeg bezbedonosnog sistema, ili su poslati po zadatku, napominje Radun.

- Kurti pokušava da prebaci loptu na našu stranu, kao da je naša vojska ušla na njihovu stranu, a ne mi na njihovu. On vodi jedan psihološki, ekonomski rat, pre svega protiv Srba koji su tamo, kao i Srbije. Albanci vole srpsku robu, i to Kurtiju smeta. Oni najviše jedu na primer, naš keks. I to smeta. Imali su oni i akciju bojkota naše robe. Ova kampanja protiv naše robe nije to kao kada je Haradinaj pre nekoliko godina radio sličnu stvar... Time se vrši pritisak na sropsku zajednicu, da ne znaju d ali će imati mleko, hranu... - kaže Radun.

Politički filozof Dragoljub Kojičić se dotakao i najavljenih protesta opozicije, ističući da to nije borba protiv nasilja. On je podsetio na napade Svetozara Vujačića, Lava pajkića i slično.

- I ja sam pre 10 dana imao neprijatnu situaciju. Neki čovek mi je dobacivao... Meni je samo drago da ova vlast nikada nije korstila nasilje. Nikada. - rekao je Kojičić.

Za Srbiju je konačno potrebno da uđe u taj demokratski proces, kao što je, kako podseća uradila Crna Gora.

Autor: