NIJE RANJEN NIJEDAN ALBANAC, VEĆ ŠESTORO SRBA: Vučić jasno odgovorio slovenačkom novinaru

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odgovarao je danas nakon sastanka sa predsednicom Slovenije na pitanja slovenačkog novinara.

- Ponekad se ljudi osete unižena od vaše dobre volje, jer vide da biste da se mešate u stvari u kojima ne biste nikada nikog drugig dozvolili da se meša, kada su vaše zemlje u pitanju. Imali smo razgovor, govorili smo o novim dešavanjima, o hapšenju troje do zuba naoružanih ljudi na teritoriji Srbije. Za razliku od vas, mi poštujemo povelju Ujedinjenih Nacija, te je za nas KiM deo teritorije Srbije, baš kao što je i Donbas deo Ukrajine, takođe po povelji Ujedinjenih nacija, onom istom koju podržavate kada je u poitanju Ukrajina, a ne podržavate kada je u pitanju Srbija. Razgovarali smo o novim zabranama, ne samo ulaska srpske robe, nego i srpskih ljudi, sa tablicama iz Srbije, što je presedan par ekselans. Razgovarali smo sa Kvintom o mogućnostima da deeskaliramo ove odnose, koliko ćemo uspeti ne zavisi od Srbije, jer ona nije uradila ništa da eskalira te odnose. Da ne biste govorili "dve strane", zbog ljudi u Sloveniji, želim da se zna. Nije upucan nijedan Albanac, nije ranjen nijedan Albanac, samo šestoro Srba. I na protestima za koje su govorili da su nasilni u Zvečanu, nije upucan nijedan Albanac, nego dva puta Srbina, Dragiša Galjak, a niko se ne interesuje da li je neko uhapšen za to. Ali su zato uhapšeni Radoš Petrović i Dušan Obrenović, i izubijani, za koje se vidi da ništa nisu učinili, koji su samo mirno sedeli na tom protestu, pa se niko ne sekira zbog toga, i za to zna i komandant Kfora, i Kvinta. Što se jučerašnjeg incidenta tiče, mi se, za razliku od nekih drugih, ponašamo kao ozbiljna država. Tako ćemo se odnositi i prema licima koja su privedena. Oni nisu dobili nikakve batine, niti su maltretirani, za razliku od Srba koji su obično unakaženi i izubijani kada budu uhapšeni bez bilo kakvog razloga od strane Albanaca, i o čemu se naravno gotovo uvek ćuti. Nadam se da će biti dovoljno snage i kod Amerikanaca, i kod Evropljana, da utiču na one koji žele da upišu sebi i ratnu biografiju u svoj cv, da im objasne da to ni za koga nije dobro, a što se nas tiče, mi ćemo uvek težiti miru i učiniti sve da ga sačuvamo - rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara slovenačne nacionalne televizije.

