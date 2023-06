Srpske i kineske kompanije potpisale ugovore u vrednosti od pola milijarde dolarа

U Beogradu je danas 15 kineskih državnih preduzeća potpisalo Sporazume o trgovini sa srpskim kompanijama u vrednosti od oko pola milijarde dolara.

Sporazumi su potpisani u okviru poslovnih susreta srpskih i kineskih kompanija.

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić rekao je da je ovo veliki i važan događaj u razvoju odnosa dve zemlje kao i da je posledica čeličnog prijateljstva koje je oličeno u ličnom odnosu i putu koji su trasirali predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Kine Si Đinping.

"Očekujemo da će do kraja godine biti potpisan i Sporazum o slobodnoj trgovini između naših zemalja i današnji događaj je primer kako će izgledati naša ekonomska saradnja kada on bude potpisan.

Spoljnotrgovinska razmena između Kine i Srbije u prošloj godini iznosila je 6,14 milijardi dolara u prošloj godini od čega je naš izvoz 1,1 milijarde. Danas potpisujemo ugovore u vrednosti od pola milijarde dolara što uvećava naš izvoz u NR Kinu”, rekao je Vesić.



Ministar je naveo sve važne infrastrukturne projekte koje kineske kompanije sprovode u Srbiji i izrazio nadu da će osim infrastrukture i trgovinska saradnja biti jednako uspešna.

"Kada budemo potpisali Sporazum o slobodnoj trgovini ovakvih događaja će biti mnogo više jer neće biti prepreka za razvoj trgovine i to će biti prilika za srpske kompanije da zauzmu svoj deo na tržištu Kine", rekao je ministar.

Generalni direktor Sektora za spoljnu trgovinu Ministarstva trgovine NR Kine Li Sinćijan istakao je da Kina i Srbija imaju duboko i čvrsto tradicionalno prijateljstvo i uz pomoć lidera obe zemlje dolazi do odličnih rezultata.

"Poslednjih godina ekonomska komplementarnost Kine i Srbije kontinuirano jača sto je pokretalo brz rast bilateralne trgvoine. Kina je drugi najveći trgovinski partner Srbije i najveći izvor uvoza, a Srbija je važan ekonomski i trgovinski partner Kine u centralnoj i istočnoj Evropi", rekao je Li Sinćijan.

On je naglasio da kinesko tržište ima velike kapacitete na više nivoa, snažnu izdržljivost i ogroman potencijal i pozvao srpske kompanije da posete Kinu i učestvuju u međunarodnim sajmovima kako bi se povećala promocija srpskih proizvoda u Kini.

"Želimo da pomognemo da srpske kompanije otvore tržižte u Kini i naravno očekujemo i želimo kompanije iz Srbije i iz sveta - da dođete kod nas, da delite naše tržište kako bi stvorili vidljive rezultate. Gledajući u budućnost ekonomska i trgovinska saradnja Srbije i Kine ima veliki potencijal i široku perspektivu, kinesko tržište je uvek otvoreno za srpski narod", rekao je Li Sinćijan.

Ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Jelena Tanasković istakla je da je robna razmena poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda između Kine i Srbije čak 55,5 miliona dolara.

"Naša robna razmena poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u odnosu na 2015. godinu kada je bila 14,2 miliona dolara, porasla je do 55,5 miliona dolara. To svakako predstavlja rezultat prethodne saradnje, rada i truda i potpisivanja svih prethodnih sporazuma. Mi tu ne želimo da stanemo već mislimo da je to sam početak saradnje za naše dve prijateljske zemlje", rekla je Tanasković.

Sporazum o slobodnoj trgovini, dodala je Tanasković, doći će kao kruna te saradnje.

"Osvrnuću se i na moje gostovanje u Kini i zadovoljstvo zbog potpisivanja sporazuma za izvoz naše hrane za ljubimce i meda, i nadam se da ćemo vrlo brzo potpisati već usaglašen sporazum za izvoz jabuke. Želim da naglasim da je ovo tek početak saradnje, da imamo puno prostora i da ćemo se truditi da u narednom periodu osvojimo što veći deo kineskog tržišta", rekla je ministarka.

Ambasadorka NR Kine u Srbiji Čen Bo istakla je da je Kina dve godine za redom važan ekonomski partner Srbije,

"U martu ove godine Kina i Srbija su zvanično počele i pregovore o Sporazumu o slobodnoj trgovini i uverena sam da će ekonomska saradnja biti još veća. Ovo je dobar trenutak da kineska delegacija poseti Srbiju sa ciljem promocije trgovine. Delegaciju čini više od 10 velikih i moćnih preduzeća i oni će danas sa srpskim preduzećima potpisati ugovore o nabavci i upoznaće se sa razvojem srpske privrede na terenu što će doprineti bližoj i boljoj saradnji obe strane", rekla je Čen Bo.

Savetnik predsednika Privredne komore Srbije Igor Kronja rekao je da Srbija sa Kinom ima razvijene prijateljeske odnose koji se iz godine u godinu unapređuju.

"Od izjave o strateškom partnerstvu do danas naši bliski odnosi su unapređeni. Kineske kompanije imaju značajne investicije u Srbiji. Intenziviranju naše saradnje doprinela je Inicijativa Pojas i put, i kroz nju vidimo svoju razvojnu šansu. Poštovani privrednici iz Kine i Srbije - danas ćete imati priliku za niz bilateralnih sastanaka i nadamo se da ćemo se nakon ovih sastanaka otvoriti niz mogućmosti za razvoj dalje saradnje i novih projekata", rekao je Kronja.

Delegacija za promociju trgovine iz Kine se sastoji od tridesetak predstavnika i 15 kineskih državnih preduzeća iz poljoprivredno-prehrambenog sektora, oblasti hemijske industrije, mineralnih resursa, prerade drveta, usluga i drugo.

Poseta i poslovni susreti realizuju se u saradnji sa Ambasadom Kine u Beogradu i predstavljaju priliku za srpske kompanije da uspostave direktne kontakte sa potencijalnim uvoznicima u Kini.

Kineska delegacija koja je u posetu stigla 14. juna boraviće u Srbiji do sutra i predstavlja prvu delegaciju za promociju trgovine iz Ministarstva trgovine Kine u poseti našoj zemlji posle pandemije.

