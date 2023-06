TOLIKO O TOME KOLIKO OPOZICIJA POŠTUJE GRAĐANE - Brnabić: Rasprave o smeni Gašića ne bi ni bilo da vladajuća većina nije glasala za to

Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da se rasprava o smeni ministra Gašića ne bi ni dogodila, da poslanici vladajuće većine nisu glasali za to.

Ona je danas rekla da je skandalozno da opozicije ima svuda, u medijima, na ulici ali ih nema u Skupštini Srbije, tamo gde im je radno mesto i za šta ih građani plaćaju.

- Kažete, evo nas u finalu ove sednice. Ove sednice, koje poštovani građani, ne bi ni bilo, da poslanici vladajuće većine nisu glasali za dnevni red. Jer poslanici opozicije nisu u stanju ni da glasaju za dnevni red sednice koju su oni sami zahtevali. To je demokratija i to je naša posvećenost demokratiji. Jer mi mislimo da je ovo institucija u kojoj treba da se razgovara o bilo kojoj temi - kaže Brnabić.

- Kažete sednica traje pet nedelja. Istina, traje. Ali ja sam ovde sedela 5 dana zaredom. A neki od vas se tada nisu udostojili ni da se pojave u Narodnoj skupštini. Neki od vas koji su organizatori protesta protiv nasilja i njihov je posao, radna obaveza dakle, da sede u Skupštini. To je najbolji pokazatelj vašeg nepoštovanja prema institucijama ove države i građanima koji su na tim protestima. Kako mislite da se njihove zahtevi reše ako niste u skupštini? Na ulici? Nasiljem? Pa to nije normalno, nije demokratski i nije pristojno, niti civiliziacijski - kaže premijerka.

- Pa i ovaj kvorum, i sve što se dešava juče i danas, najbolje pokazuje koliko vam je stalo do toga. Smena ministra Gašića je, koliko sam razumela, jedan od osnovnih zahteva protesta. Da li je moguće da vi juče u dva navrata niste bili sposobni da se okupite i obezbedite kvorium da se o tome razgovara? To zaista pokazuje vaše nepoštovanje prema tim ljudima na protestima. Nisu došli neki manje viđeni poslanici, zauzeti su, u redu. Ali organizatori protesta nisu tu. Pa Nebojša Zelenović, koji je organizator protesta nije došao u skupštinu, ali dođe na pres konferenciju u 12 časova i spreman je da blokira Gazelu i zabrani kretanje ostalim građanima. Ali nije spreman da dođe na svoje radno mesto i razgovara o smeni ministra Gašića. Toliko o njihovoj ozbiljnosti, o njihovom demokratskom potencijalu i shvatanju demokratije. I toliko o tome koliko im je stalo da se zahtevi ispune, jer se oni mogu ispuniti samo ovde, na ovom mestu, u Narodnoj skupštini. Ja ću sedeti ovde koliko god treba. Zato što je to moj posao, poštujem ovu instituciju, poštujem građane Srbije - rekla je predsednica Vlade.

- Kažete jutros - ako ne bude kvoruma, imaćemo odgoovr na to bahaćenje. A ko se bahati, izvinite? Nebojša Zelenović? Pošto nije tu ni sada, nije bio ni juče, nije bio nijednom tokom onih pet dana kada sam ovde sedela. Kažete da valst beži od odgovornosti. A zašto smo mi, izvinite, onda glasali za dnevni red? A gde su ti što nas pozivaju odgovornost? Gde su oni? - zaključila je Brnabić.