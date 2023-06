PALMA: ČESTITKE BRATISLAVU GAŠIĆU I SRPSKOJ POLICIJI NA HAPŠENJU ALBANSKIH TERORISTA

Kažu neki iz opozicije, dok je govorila premijerka Ana Brnabić o Kosovu i Metohiji da „to nije tema“ ove sednice. To jeste tema i ovde ne treba da govorimo o smeni ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića, već da čestitamo Bratislavu Gašiću i srpskoj policiji na hapšenju trojice albanskih terorista na teritoriji centralne Srbije sa dugim cevima. To nisu teroristi, to su kamikaze, rekao je predsednik i šef poslaničke grupe Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma tokom rarsprave u Skupštini Srbije.

- Možda Gašiću možemo da zamerimo što nije reagovao kada je blokiran međunarodni autoput u Beogradu, ali i ne treba da se reaguje prema običnim ljudima koji su zavedeni nekim, takozvanim programima određenih opozicionih grupacija. Ko je kriv za strašne tragedije u osnovnoj školi u Beogradu i selima oko Mladenovca? Krivi su roditelji i onog maloletnika u Beogradu i one bitange iz Dubone kod Mladenovca. Šta je trebalo da Bratislav Gašić ulazi u kuće sa policijom i da vide da li svako ko ima oružje ima i sef pod šifrom gde drži oružje ? Da je to rađeno onda bi opozicija rekla „mi nismo slobodna država“ - rekao je Marković i dodao:

- Da li može u Francuskoj, Nemačkoj ili Italiji da se blokiraju ulice i auto putevi, da se vređa predsednik države, a da ne reaguje policija. Moj predlog je da Bratislav Gašić sa svojim timom nastavi da radi kao i do sada, a opoziciji predlažem da se svi ujedinimo oko najvažnijeg pitanja, a to je Kosovo i Metohija. Problem Kosova i Metohije nije teritorijalno vezan samo za taj deo Srbije, već je to problem i u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Jagodini. Da li je za sve nas nešto sveto u životu ? Ovo što opozicija radi u Skupštini Srbije, njihov cilj nije Bratislav Gašić, nego Aleksandar Vučić, ali njemu ne mogu ništa jer ima dela i za to ima podršku i Jedinstvene Srbije i SPS.