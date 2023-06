Dodik: Sarajevski Srbi najveće žrtve građanskog rata u BIH

Na Sokocu i Ravnoj Romaniji danas će biti obeležen Dan odbrane Sarajevsko-romanijske regije u Odbrambeno-otadžbinskom ratu, u kojoj je poginulo više od 4.000 srpskih boraca, a predsednik Republike Srpske Milorad Dodik tim povodom rekao je da su sarajevski Srbe najveće žrtve građanskog rata u BiH.

Dodik je istakao da je Sarajevsko-romanijska regija kolevka Republike Srpske, a Sarajevsko-romanijski korpus Vojske Republike Srpske simbol hrabrosti i patriotizma.

"Uloga boraca sa područja Sarajevsko-romanijske regije bila je presudna u odbrani ne samo te regije, već i cele Republike, jer su ti hrabri ljudi bili uvek gde je bilo najteže. Nažalost, svoje kuće, ognjišta, imanja, koja su čuvali, branili i odbranili u toku Odbrambeno-otadžbinskog rata, na kraju, u miru, nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma, morali su da napuste. Sa sobom su poneli samo ono što se moglo poneti, a ono što je bilo najtužnije - nosili su i svoje mrtve", naglasio je Dodik.

Dodik je za Srnu rekao da su u srcima srpskog naroda i danas veoma žive slike izbegličkih kolona sarajevskih Srba koji sa zavežljajima, po vejavici i hladnoći napuštaju svoje domove, noseći sa sobom i svoje mrtve.

"Te jezive scene nisu zabeležene nigde u svetu. Ta strašna sudbina zadesila je naš srpski narod, sarajevske Srbe koji su najveće žrtve proteklog građanskog rata u BiH", naglasio je Dodik.

Kako je dodao, neki su napustili Sarajevo odmah na početku rata 1992. godine u strahu za svoje živote, ostavljajući sve što su sticali decenijama i svoje korene, dok su drugi izlazili iz Sarajeva kako i kad su mogli, a poslednji masovni egzodus Srba iz Sarajeva dogodio se nakon Dejtona.

On je naglasio da je danas Sarajevo grad bez Srba, jer ih je, kako je naveo, ostalo tek toliko da se kaže da su na nivou statističke greške.

"Grad u kojem je živelo skoro 160.000 Srba, danas je potpuno etnički očišćen. Sve što su znameniti sarajevski Srbi gradili i stvarali u tom gradu više ne postoji, a njihove zasluge ne priznaju se ni pukim nazivom ulica. I to su promenili. Sve to dovoljno govori koliko je političko Sarajevo ogrezlo u mržnji i otporu prema svemu što nije muslimansko. Za njih je istina samo ona iz njihovog ugla posmatranja, koju žele da svima serviraju", naveo je Dodik.

On je ocenio da to dokle ide politička provokacija Sarajeva prema srpskom narodu i Republici Srpskoj, govori i to da su na table na ulazu u taj grad smrti za srpski narod napisali da je bio 1.425 dana pod opsadom, što je, naglasio je, notorna laž.

"Tokom rata Sarajevo nije bilo ni pod opsadom, niti je bilo opkoljeno, već je bilo etnički podijeljen grad", istakao je Dodik.

Proterani sarajevski Srbi, rekao je Dodik, našli su svoje utočište u Republici Srpskoj, koja je njihova istinska domovina, dok su neki od njih svoj novi dom sagradili u Srbiji ili su rasuti širom sveta.

"Danas sa ponosom možemo reći da je Republika Srpska stvorena u miru, a zahvaljujući našim hrabrim borcima, odbranjena u ratu. Posebno želim da naglasim da je odbrana Sarajevsko-romanijske regije bila jedan od najtežih i najzahtevnijih zadataka Vojske Republike Srpske. I zato nikada nijedna naša žrtva ne sme biti zaboravljena, jer samo na ovom području i u odbrani ove regije živote je položilo više od 4.000 hrabrih srpskih boraca", naglasio je Dodik.

On je dodao da to koliku žrtvu je podneo narod ove regije u proteklom ratu pokazuju beli krstovi na vojničkom groblju "Novi Zejtinlik", koji će ostati kao nemi svedoci teške prošlosti sarajevskih Srba.

Odbrana Sarajevsko-romanijske regije bila je jedan od najtežih zadataka Vojske Republike Srpske.

Pripadnici Sarajevsko-romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske odbili su 35 neprijateljskih ofanziva i pokušaja proboja linije srpske odbrane.

Ovaj korpus formiran je 22. maja 1992. godine prema nalogu Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, a njegove jedinice su bile razmeštene na širem području Sarajeva.

Na Vojničkom groblju "Novi Zejtinlik" na Sokocu sahranjeno je 949 poginulih boraca Sarajevsko-romanijskog korpusa.

U znak sećanja na poginule borce, na Ravnoj Romaniji je izgrađen Manastir Svetog Georgija, na čijim su zidovima u unutrašnjosti ispisana imena više od 4.000 poginulih boraca ovog korpusa.

Dan odbrane Sarajevsko-romanijske regije obeležava se u organizaciji Odbora Vlade Republike Srpske za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova kao istorijski događaj od republičkog značaja.