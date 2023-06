NOVA KURTIJEVA PROVOKACIJA! Krasnići ušao u zgradu opštine Leposavić, Srbi prišli do ulaznih vrata! (VIDEO)

Ministar uprave i lokalne samouprave Eljbert Krasnići ušao je jutros u zgradu opštine Leposavić tokom smene policije, kako bi održao sastanak sa gradonačelnikom iz redova Samoopredeljenja Ljuljzimom Hetemijem, javlja reporter Kosovo onlajna, uz informaciju da se ispred samog ulaza u zgradu trenutno nalaze predstavnici Srba koji ovo smatraju novom provokacijom Prištine.

Bivši gradonačelnik Leposavića Zoran Todić rekao je našem reporteru da mu je informaciju o ulasku Eljberta Krasnićija u opštinsku zgradu potvrdio komandant mađarskog kontigenta Kfora, koji obezbeđuje sam ulaz u objekat opštine.



Kako smo nezvanično saznali, bilo je planirano da u zgradu uđu i zamenica gradonačelnika Dragana Miletić i opštinski odbornici, što okupljeni Srbi smatraju kao moguć pokušaj da budu donete neke odluke mimo volje stanovnika Leposavića, koji nisu ni učestvovali na nedavnim lokalnim izborima.

Velika grupa Srba u Leposaviću i jutros mirno protestuje ispred opštinske zgrade, sa zahtevom da specijalna policija i Hetemi napuste zgradu opštine, a jedan deo njih je uspeo da priđe do ulaznih vrata.

Pre nego što su okupljeni građani pomerili ogradu i došli do ulaza u opštinsku zgradu, predstavnik mađarskog Kfora rekao je Todiću da se planira ulazak u zgradu zamenice gradonačelnika Hetemija i još nekih ljudi, iako je on savetovao da to ne čine.

Predstavnik Kfora naveo je da zbog toga mora da se pobrine za bezbednost svojih vojnika.

"Vi niste ništa uradili ali zbog bezbednosti moram da im kažem da pripreme kacige, štitove i opremu. To nije upereno protiv vas, protiv bilo koga, nego mera predostrožnosti zbog njihove bezbednosti“, rekao je predstavnik Kfora.



Todić je rekao da na protokole Kfora ne mogu da utiču i upitao okupljene da li žele da idu na radna mesta, na šta je usledio jednoglasan odgovor - "hoćemo“.

Okupljeni su pomerili ogradu i došli do ulaska u opštinsku zgradu.

Kfor je zamolio da se povuku, ali su okupljeni odbili.

"Hoćemo da uđemo na radna mesta“, poručuju građani.

Mađarski vojnici koji su zamenili italijanske i američke vojnike, stoje na vratima, a kako javlja reporter Kosovo onlajna iza vojnika Kfora na vratima zgrade primetna je grupa kosovskih specijalaca.

Ispred opštine je obruč crnih džipova Kfora pored kojih su raspoređeni mađarski vojnici.

Iza zgrade i dalje je postavljena bodljikava žica i dva vozila specijalnih jedinica policije.

