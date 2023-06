Goran Karadžić, direktor JP Stara planina i član SNS-a rekao je da je Aleksandar Vučić svetski državnik, a govorio je i o protestima prozapadnih političkih partija, koje su najavile radikalizaciju tih protesta.

- Data im je sloboda govora... nisu svi oni loši, izašli su tu ljudi koji protestuju protiv nasilja. Ali kog nasilja? Država ne pravi nasilje. Ono što meni upada u oči, pogledajte koliko zastava ima, nacionalnih simbola, tri prsta...samo dvojica njih su patriote tu - rekao je Karadžić za Informer, a zatim je citirao Dučića.

- Ima samo dva osećanja koja su dva najviša duhovna bogatstva, pored kojih i najsiromašniji čovek ne može biti potpuno ubog: to su PATRIOTIZAM I VERA, ko voli svoju otadžbinu on uvek živi u širokom prostoru, na velikom suncu, u velikoj zajednici, kao što čovek koji iskreno veruje Boga nije nikad ni sam ni beznadežan. Bez ova dva osećanja, čovek je propalica... - deo je koji je pročitao Karadžić.

- Zar ne osećamo svi šta radi naš predsednik? Pušta ih da šetaju, da govore. Dobro je da prošetaju, glavna stvar im se svodi na kuckanje po tastaturama, neka idu u šetnje. Neka dođu na Staru planinu, lepo će se prošetati, nadisaće se... manjina na tim protestima mrzi Srbiju. Vidimo da je Vučić svetski državnik. Prosto imam bojazan, a to je ona rečenica "mir u svetu". To nimalo nije lako sada, a samo je jednostrano. To je evidentno. Nas sad ujedinjuje želja da svuda u svetu bude mir - ističe on.