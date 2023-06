Mali: Pomoć i deci od 16 godina koja prošlog puta nisu dobila pomoć za mlade

Poptredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da će novčanu podršku od po 10.000 dinara dobiti i deca koja sada imaju 16 godina, a prošle godine nisu ispunjavala uslove za pomoć mladima od 16 do 29 godina, jer su imala manje od 16 godina i istakao da je tako ispravljen "gep" i da će i ta deca dobiti pomoć.

Mali je za Tanjug rekao da će pomoć dobiti svako dete rođeno od 21. novembra 2006. godine.

"Rešili smo i to - ovo je velika vest za sve roditelje i decu, nama je cilj bio da svakom detetu pomognemo", istakao je Mali.

Mali je podsetio da je vlada juče usvojila Predlog zakona o privremenom registru majki i drugih lica kojima se uplaćuje novčana pomoć, a kojim se definiše pitanje isplate po 10.000 dinara za svako dete i naveo da će danas taj predlog zakona biti upućen u skupštinsku proceduru.

"Prošle godine smo pomogli mladima od 16 do 29 godina, a imali smo tri paketa pomoći, 100 evra je bilo u februaru, pa 100 evra u junu, pa onda još 5.000 dinara krajem prošle godine. Ono što sada radimo je sjajna stvar, a to je da ćemo deci do 16 godina isplatiti po 10.000 dinara, kao podršku njihovim roditeljima, da znaju da je država tu i da smo i dalje jaki i stabilni", naglasio je ministar Mali.

Objasnio je da postoje i deca koja prošle godine nisu napunila 16 godina, pa nisu mogla da dobiju pomoć od 16. do 29 godina, ali da su u međuvremenu napunila 16 godina i nisu ulazila grupu predviđenu sada za pomoć deci do 16 godina starosti.

"Predlog zakon koji je juče usvojen na Vladi Srbije, već danas ulazi u skupštinsku proceduru i očekujem da će biti usvojen u narednih nekoliko nedelje. Neka to bude i do septembra ako bude letnje pauze, ali i tako smo potpuno u predviđenoj dinamici. Dakle, rešili smo to na način na koji pravo na ovu novčanu pomoć imaju sva deca rođena od 21. novembra 2006. godine, pokriili smo potpuno taj gep kada je u pitanju pomoć od prošle godine i koju dajemo ove godine", istakao je Mali.

Potpredsednik vlade dodaje da prijavljivanje kreće 20. avgusta i traja do 20. septembra.

"Sve će biti jednostavno, preko Uprave za trezor. Toliko smo već pomoć isplatili da su građani već navikli. Mi ćemo nakon 20. septembra ovu pomoć isplatiti", objasnio je Mali.

Mali je najavio će u narednih par nedelja biti započeta i kampanja kako bi se svi građani obavestili o načinu prijavljivanja za pomoć.

"Cilj nam je da se da novac za svako dete, a ima više od 1,1 miliona dece za koju očekujemo da će dobiti ovu pomoć od države. Tako pokazujemo i snagu država, a pomažemo upravo onima kojima je ta pomoć potrebna. Šta god da mi kaže Fiskalni savet ili bilo ko drugi, čvrsto verujem da radimo pravu stvari i, na kraju, videćemo i po broju roditelja koji će se prijavljivati da li smo uspeli u tome ili ne", naglasio je Mali.

Hraniteljima deteta za koje se isplaćuje novčana pomoć i primaocima novčane socijalne pomoći, novčana pomoć od po 10.000 dinara za svako dete će biti uplaćena bez podnošenja prijave.

Kao i u slučaju ranijih prijava građana za pomoći države, prijava na portalu Uprave za trezor će biti veoma jednostavna i trajaće svega nekoliko minuta.

Podnosilac prijave, odnosno majka, će unositi broj lične karte, svoj matični broj, matični broj za svako dete i naziv banke u kojoj želi da joj bude uplaćen novac.

Otac deteta koji sam vrši roditeljsko pravo treba, pored gore navedenih podataka, da podnese digitalizovanu kopiju pravosnažne sudske odluke na osnovu koje se vidi da sam vrši roditeljsko pravo.

Takođe, ukoliko je podnosilac prijave staratelj deteta, pored već navedenih podataka, podnosi i digitalizovanu kopiju pravosnažne odluke organa starateljstva kojom se dete za koje se isplaćuje novčana pomoć stavlja pod starateljstvo.