Đurđev: Kurti se latio mača i od mača će i stradati!

,,Nastavak hapšenja Srba na severu Kosmeta od strane šiptarskih terorista dokaz je da Kurti hoće rat i samo rat. Bolje bi mu bilo da to što traži ne dobije, jer ako do rata dođe, nestaće i njega i njegove lažne države. Ono što je naša policija uradila sa šiptarskim teroristima prekjuče, može lako da uradi njihovim kolegama u Leposaviću i Zvečanu sutra, budite uvereni u to" - izjavio je predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev.

On je pozvao Srbe na Kosmetu da imaju puno poverenje u svoju državu i bezbednosne organe koji su spremni da u sekundi izvrše naredbu vrhovnog komandanta i predsednika Srbije Aleksandra Vučića. ,,Kurti se igra vatrom, ta vatra se zove Srbija i srpski narod i ta će ga vatra ne samo opeći, već će u njoj izgoreti do pepela. Sve je bliži tome da mu se ispuni želja da dođe do Niša, ali ne kao okupator, već kao robijaš, po drugi put" - podvukao je Đurđev.

Predsednik Srpske lige je uveren da će i ovaj put resori vojske i policije kojima rukovode Miloš Vučević i Bratislav Gašić biti na visini zadatka.

,,Kurti ozbiljno gubi saveznike na Zapadu, a kada mu oni u potpunosti otkažu naklonost, ni on ni lažna država tzv. Kosovo neće potrajati ni 24 sata" - zaključio je Đurđev.

