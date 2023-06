MILOVANOVIĆ ZA PINK: Kurti nastavlja svoj teror, pojedine strukture na zapadu tolerišu to što radi

Saša Milovanović, direktor Srpskog telegrafa, govoreći o poslednjim dešavanjima na Kosmetu kaže da vidimo da Kurti nastavlja svoj teror.

- To je neka vrsta igrokaza i pojedine strukture na zapadu tolerišu to što on radi - rekao je Milovanović za Novo vikend jutro Jovane Jeremić na TV Pink.

Milovanović je naveo da se sada čak i Britanci oglašavaju i govore šta Kurti nije uradio.

- Jasno je da, američki stav već znamo prema Kurtiju, ali je neuverljivo za građane Srbije da sva ta sila ne može da obuzda jednog Kurtija - ocenio je Milovanović.

Kako kaže, Kurti ide na sve ili ništa i u tom smislu je opasan.

Milovanović je istakao i da je siguran da Kurti ima svoje sponzore na zapadu.

- Srbija je danas drugačija od onog kako su je neki na zapadu zacrtali, postala je jača, sa jačom vojskom, što mnogima u regionu smeta - naveo je Milovanović.

Advokat Svetozar Vujačić, advokat, rekao je da je jasno da se protiv Srbije pojačava specijalni rat.

- Ovi opozicionari se kriju u masi, oni ne smeju da izađu na binu da nešto kažu. Zaveli su ljude, zloupotrebili - naveo je Vujačić.

Govoreći o hapšenju trojice Albanaca Vujačić kaže da je Kurti time želeo da isprovocira Srbiju.

- Bili su pod punom ratnom opremom, a njihove izjave su da su zalutali i da su išli da beru pečurke - kazao je Vujačić.