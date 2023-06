PETKOVIĆ UPOZORIO MEĐUNARODNU ZAJEDNICU: Kurti sve vreme provocira i želi da izazove sukobe i rat - Mi činimo sve da sačuvamo mir!

Zbog novog zastrašivanja, hapšenja i progona Srba, kao i opsadnog stanja koje je noćas u Kosovskoj Mitrovici organizovao Aljbin Kurti, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković držao je vanrednu konferenciju za medije.

Petković je rekao da je juče ROSU iz južnog dela Kosovske Mitrovice ušao sa preko 30 vozila na sever.

- Napravili su jednu vrstu bezbednosnog prstena, gde su u centru grada patrolirali i imali svoje punktove - kazao je Petković i dodao da su ljude pretresali i udarali.

Petković je rekao da Kurti sve vreme provocira i želi da izazove sukobe i rat.

- I juče i noćas, Kurtijeva policija je pokušala nekoliko hapšenja u Bošnjačkoj mahali, pa dva brata u centru grada, pa Lunetovog druga. Sada je situacija mirnija, oklopna vozila su zamenili škodama, ali i dalje ima mnogo specijalaca sa dugim cevima - naveo je Petković.

- Vidite da je spremao novu provokaciju u cilju reagovanja Srba, ne bi li Međunarodna zajednica okrivila Beograd. Kurtijev lažni ministar Krasnići je na prevaru ušao u zgradu opštine u Leposaviću, tamo je trebalo da dočeka nove lažne odbornike, naš narod je burno reagovao, ali mirno. Došli su do samog ulaza ali poštujući Kfor i na molbu Kfora su se povukli do ograda gde inače potrestuju. Nakon toga, opet u Leposaviću pokušano je hapšenje još jednog Srbina, Ivana Miladinovića a nakon toga Kurtijeva policija uhapsila je još jednog Srbina, Nemanju Vlaškovića - rekao je Petković i pokazao pravu i lažnu fotografiju Vlaškovića, koji je nevino uhapšen.

- Nemanja Vlašković stoji na kraju i mirno posmatra šta se događa - rekao je Petković dok je pokazivao fotografije.

Vlašković je mladić bez kriminalnog dosijea. Reč je o još jednoj laži Kurtija, gde očigledno da je uhapsio bez osnova još jednog nevinog čoveka pored Radoša Petrovića, Dušana Obrenovića, Luneta i sada Vlaškovića. Reč je o momku koji nema dosije, treće je dete u toj porodici, ljudi se bave privredom, svi imaju samo reči hvale o ovom čestitom momku. I dalje je pod policijskim zadržavanjem od 48 sati.

Petković je rekao da umesto da deeskalira situaciju Kurti ide u nove sukobe.

- On to radi svakog Božjeg dana. Zaista je krajnje vreme da neko konačno urazumi Aljbina Kurtija jer je očigledno da on želi da izazove rat i zapali ceo region - naglasio je Petković i upozorio da je Kurti piroman koji želi da zapali ceo Balkan.

- Šokirani smo saopštenjima SAD, Britanije, u kojima se ne znam šta traži od Srbije, da pusti uhapšene tzv. policajce, a niko ne pominje da je neophodno da se puste nevini Srbi. Vidite o kakvom je licemerju reč. Ne odlučujemo mi kada će policajci biti pušteni, mi smo pravna država, o tome odlučuje tužilaštvo i sud. O tome se ne odlučuje u ambasadi, niti bilo kakvim saopštenjem. Apsolutna je laž da se Beograd i nadležni organi ne znam kako odnose prema uhapšenim ljudima. Kada to govori Priština, polazi od sebe, jer Kurti i Priština su ti koji maltretiraju Srbe koji su uhapšeni - naglasio je Petković.

Petković je rekao da će predsednik Srbije Aleksandar Vučić i danas razgovarati sa stranim zvaničnicima.

- I danas će predsednik Vučić da razgovara sa evropskim zvaničnicima. Činimo sve koliko je u našoj moći da sačuvamo mir, ali vidite da ovo ne zavisi od nas. Sve je u Kurtiju i njegovoj ludoj glavi i želi da zapali ceo region, Sinoć je Kosovska Mitrovica bila okupirana, napravili su ceo prsten, držali ljude u getu, pucali na njih, skidali im odeću do gole kože. Ko će više to da trpi? Svaki dan i svaka noć pod pretnjama Kurtija i njegove policije koja je tu da bi okupirala ceo sever KiM. Nemamo kud, nemamo gde da se povlačimo. Upozoravamo i govorimo o tome svakoga dana. U narednim danima i Srbi na severu KiM će odlučiti šta i kako dalje i doneće svoju deklaraciju o daljem postupanju i svemu onome što će se događati u narednom periodu. Međunarodnu zajednicu molim da urazumi Kurtija, da zaustavi akcije dok to još ima smisla. Sve dugo traje. Umesto deeskalacije mi prisustvujemo nikad goroj eskalaciji Kurtija i njegovih specijalaca i to pod hitno mora da stane. Veoma smo zabrinuti.