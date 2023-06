UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS! Petković na vanrednoj konferenciji za medije: Kurti sve vreme provocira i želi da izazove sukobe i rat

ZBbog novog zastrašivanja, hapšenja i progona Srba, kao i opsadnog stanja koje je noćas u Kosovskoj Mitrovici organizovao Aljbin Kurti, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković drži vanrednu konferenciju za medije.

Petković je rekao da je juče ROSU iz južnog dela Kosovske Mitrovice ušao sa preko 30 vozila na sever.

- Napravili su jednu vrstu bezbednosnog prstena, gde su u centru grada patrolirali i imali svoje punktove - kazao je Petković i dodao da su ljude pretresali i udarali.

Petković je rekao da Kurti sve vreme provocira i želi da izazove sukobe i rat.

- Tokom jučerašnjeg dana i noćas Kurtijeva policija je pokušala nekoliko hapšenja - naveo je Petković.

Kako dodaje, sada je situacija mirnija, oklopna vozila su zamenili Škodama.

Petković je rekao da umesto da deeskalira situaciju Kurti ide u nove sukobe.

- On to radi svakog Božjeg dana. Zaista je krajnje vreme da neko konačno urazumi Aljbina Kurtija jer je očigledno da on želi da izazove rat i zapali ceo region - naglasio je Petković i upozorio da je Kurti piroman koji želi da zapali ceo Balkan.