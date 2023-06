PALMA EKSKLUZIVNO ZA PINK: Sledeće nedelje Rade Basta mora da podnese ostavku ili da bude smenjen

Predsednik i šef poslaničke grupe Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma govoreći o ministru privrede Radetu Basti kaže da se on u poslednje vreme ponaša kao da igra za Zvezdu, a navija da pobedi Partizan.

- Sledeće nedelje Rade Basta mora da podnese ostavku ili da bude smenjen, zbog njegovih izjava. Ja sam se sinoć čuo sa mojim koalicionim partnerom Ivicom Dačićem i rekli smo da to više ne možemo da slušamo, trpimo, jer je on predložen ispred naše koalicije da bude ministar i on treba da radi ono što je opis posla Ministarstvu privrede, a ne da se bavi globalnom politikom - rekao je Palma ekskluzivno u Novom vikend jutru Jovane Jeremić na TV Pink.

Dragan Marković Palma je rekao da Srbija ima veći problem od Baste.

- On je rekao šta je znao i umeo - kazao je Palma i rekao neka Basta formira stranku, pa neka priča šta hoće, ali da ne može da bude u Vladi i govori suprotno od srpskih nacionalnih interesa.

Palma je podsetio da se on ogradio od Bastine izjave, da Srbija treba da uvede sankcije Rusiji.

- Hajde da ga zaboravimo, on je moja ružna prošlost - zaključio je Palma.