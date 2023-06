OVO JE NEMANJA - JUNAK KOJI JE SPREČIO TRAGEDIJU: Preprečio put autobusu kad je krenuo ka mostu! Nesreća izbegnuta u poslednjem trenutku (FOTO)

Most preko Zapadne Morave, koji spaja čačanska sela Mrčajevce sa čačanskim selima Mršinci i Slatina, rano jutros potpuno je uništen pred naletom bujice i obilnih padavina koje su pogodile Čačak i okolinu.

Trenutak urušavanja mosta snimio je Nemanja Bogosavljević koji je video kada su stubovi pukli i sprečio veću nezgodu zaustavivši autobus koji je trebalo da pređe preko mosta.

U trenutku rušenja na mostu nije bilo nikoga, a most je već bio oštećen u poplavama i preko njega je bio zabranjen saobraćaj. Rešenje o obustavi saobraćaja na ovom mostu izdato je 07.11.2022. Meštani su taj most ipak koristili jer je on najkraća veza između dva sela, a alternativni put je dug 40 kilometara.

Nemanja Bogosavljević je jutros oko 6.20 izašao da vidi šta se događa sa nivoom Morave, da li je poplavila njive, a zatim je otišao i da vidi u kom je stanju most, jer je bio oštećen.

"U 22 časa sinoć most se držao odlično, nije bilo većih problema, osim tih drva koja je stub zadržavao. Jutros kad sam došao, to u 6.20, video sam da je stub pukao, morao sam ići da se vratim do kuće. U tom trenutku sam pozvao policiju, rekao da će se most srušiti pošto su pukli stubovi", rekao je Nemanja.

Kako je istakao, posle 7-8 minuta se vraćao natrag ka Moravi i sreo autobuse, nekoliko vozila sa turskim radnicima koji rade na Moravskom koridoru, oni su hteli da pređu most. Kaže da je pokušavao da ih pretekne i zaustavi u pokušaju da pređu most.

"Uspeo sam negde tu da zatvorim prolaz autobusa na most. U tom trenutku, posle neke pola minute, došla je policija i uspeli smo da sprečimo neku veću katastrofu“, rekao je Nemanja, koji je nakon toga sišao i uperio kameru ka mostu. U tom trenutku most se srušio.

O heroju Nemanji Bogosavljeviću na društvenim mrežama pisao je i ministar građevinarstva Goran Vesić.

"Nemanja Bogosavljević je primetio rano jutros oko 06.00 sati da je jedan stub mosta na Zapadnoj Moravi između Mrčajevaca i Slatine nestabilan. Odmah je obavestio saobraćajnu policiju i primetio je autobus pun turskih državljana kako ide prema mostu i pored toga što je saobraćaj vozilima preko tri tone preko ovog mosta zabranjen od novembra prošle godine. Preprečio je put kolima autobusu i sprečio da pređe most. U međuvremenu je stigla saobraćajna policija i isključila autobus iz sabraćaja. Desetak minuta kasnije, na njihove oči, most se urušio. Nemanja je sprečio veliku tragediju i pravi je heroj", naveo je Vesić u svojoj objavi.