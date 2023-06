Na društvenim mrežama fotografije koje demantuju tvrdnje Svečlje o uhapšenom Vlaškoviću

Naime na fotografijama koje su se pojavile na društvenim mrežama, jasno se vidi da Vlašković mirno stoji u masi sa ostalim ljudima, udaljen iza maskirane osobe koju je Svečlja pokušao da predstavi kao Vlaškovića.

Uz fotografiju na kojoj se vidi pravo stanje, meštani Leposavića šalju i poruku "Nije kriv".

Nemanja Vlaskovic will face justice for the attacks committed against journalists.



Great work of the @Kosovo_Police in investigating & arresting one of the attackers of Kallxo media on 29th of May. Our dedication for rule of law & safety for all remains firm. pic.twitter.com/0hkZhHLClE