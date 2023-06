VUKELIĆ ZA PINK: Kurti je izgubio svaku trunku zdravog razuma, HOĆE DA IZAZOVE RAT - Njega neko mora da urazumi

Glavni i odgovorni urednik Srpskog portala Dejan Vukelić govoreći o prebijanju srpske dece na Kosmetu kaže da je takve stvari mogao da očekuje od Aljbina Kurtija.

- To je čovek koji je izgubio svaku trunku zdravog razuma - ocenio je Vukelić i dodao da je to što Kurti radi teror i fašizam.

Vukelić je istakao da on merom zabrane uvoza srpske robe uskraćuje pravo na život, jer zabranjuje hranu i lekove.

- Ja ne znam kako će ovo da se završi. Njega neko mora da urazumi. On jeste dobio protokolarne packe, ali to nije dovoljno. On bukvalno hoće da izazove rat, i to ne rat između Albanaca i Srbije, nego hoće da konfrontira KFOR i Beograd - kazao je Vukelić za Novo vikend jutro Jovane Jeremić na TV Pink.

On je poručio da KFOR treba da zaštiti Srbe i srpsku decu, jer mu dešavanja na Kosmetu sve više liče na Oluju.

Vladimir Marinković, član Glavnog odbora SNS, rekao je da su Amerikanci sankcionili Kurtija, ali da to nije dovoljno.

Kako kaže, Borelj je najavio da će biti sankcionisani, na šta se Stano nadovezao i rekao da će to biti fakultativno,

- Mi ovde imamo na delu jednu vrstu aparthejda nad jednim narodom, nad srpskim narodom, koji se dešava u srcu Evrope. Mislim da je ovo krah priče o takozvanom Kosovu kao multietničkom entitetu - naveo je Marinković.

Prema njegovim rečima, cilj je proterivanje Srba sa Kosmeta konstantnim pritiskom.

- To svi njihovi potezi unazad govore - ocenio je Marinković i dodao da zabrinjava glasno ćutanje međunarodne zajednice.