VUČIĆ O SITUACIJI NA KOSMETU: Dijalog sa Kurtijem je BESMISLEN - Taj čovek želi rat po svaku cenu! Ima zaštitu, lažu kad kažu da nema

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima iz zgrade Generalnog sekretarijata predsednika Republike i istakao težinu situacije u kojoj se nalazi naša država.

Predsednik Vučić je na početku obraćanja rekao da je želeo da se obrati na poseban način, pre svega zbog situacije na KiM, a imaće još jednu malu zamerku Vladi Srbije vezano za poplave i ekonomski razvoj Srbije.

- Juče su brat i sestra Dara i Kristijan u selu Žitkovac, opština Zvečan napadnuti od strane kosovske policije. Kristijana su udarali po telu, Daru su vukli po zemlji - rekao je Vučić i dodao da se jutros čuo sa njihovom majkom.

Kako kaže, kada je došla njihova majka Marija, koja je bila uplakana, zatekla je sina kako je ga na kolenima drže na zemlji, njegovu sestru bosu.

- Takozvani policajci su rekli da su zaustavljali sve sa kacigama i kapama - deca od 15 i 17 godina, vozila su kvad, a oni su mislili da su ozbiljni teroristi pa su rešili da se obračunaju sa tom decom, kao u filmovima. Oni imaju i manjeg brata, možete misliti u kakvom je stresu ta porodica - kazao je Vučić.

- Mnogo godina unazad pokušavamo da sačuvamo mir i stabilnost i da ekonomski napredujemo, naša je zemlja zaista dala sve da to tako i bude, da čuvamo mir, da zemlja najbrže napređuje u svojoj istoriji, to su činjenice. Međutim, koliko god da smo se trudili da budemo ozbiljan i odgovoran patner zapadnim silama i nalazimo se na evropskom putu, otvoreno govorim, nikada nas nisu na takav način posmatrali. Ukoliko ne bismo služili po svakom njihovom zahtevu bespogovorno i bezuslovno, kako to vole da kažu, uvek bismo mi bili krivci, pa makar nikakve krivice nemali - istakao je Vučić.

Predsednik Vučić je ukazao na činjenicu da nijedan Albanac nije nigde povređen od početka godine. Dodaje da je bilo "zavađica" kada su prelazili most u Kosovskoj Mitrovici, ali da nijednom nije bilo ozbiljnijih povreda niti organizovanog sukoba.

- Braća Stefan i Miloš Stojanović od 11 i 21 godine upucani su Gotovuši - počeo je Vučić i dodao da će nastaviti sa podacima koji svedoče o tome sa čim se Srbija suočava.

Milan Delević je upucan na bistričkom mostu 21. marta. Metak je tada okrznuo i Dušana S. Takođe su pucali na Milana Jovanovića (39) dok je nosio šerpe i lonce, naveo je Vučić ističući da je zločin prvobitno negiran."

Onda kada su dokazi jasno pokazani, priznali su da su otvorili vatru dodao je Vučić i dodao da više niko nije u pritvoru.

- Nema istrage po pitanju pucanja na Dragišu Galjaka, a uhapšeni Radoš Petrović i Obrenović isprebijani i dalje u pritvoru - naglasio je Vučić.

Vučić je rekao da sada zna da Kurti ima podršku nekog sa zapada.

- Juče sam imao pet razgovora sa stranim predstavnicima. Znate li kakav je izveštaj do kojeg se dočepala kancelarija za KiM, Euleksov? Kada ih pitanje zašto držite te ljude, zašto dozvoljavate, oni kažu mi to pažljivo pratimo. U tom dokumentu ne piše ništa. Ispisali su nam šta piše u 4 člana tzv. prištinskih zakona i pojma nemaju. Ispoštovali birokratsku formu i baš ih briga za Srbe. Uhapsili su Spasića i Vlaškovića zbog tobožnjeg napada na novinare. Pogledajte šta oni rade - Kurti kreira kriminalnu situaciju u kojoj maltretira sve građane srpske naionalnosti. Mislio sam da to radi sam, sada znam da ima podršku pojedinih zemalja zapada. Dovodi neke bezveznjakoviće koji nikakav legitimitet nemaju sa 1 odsto u Leposaviću. Dovedu bolumentu svojih novinara da tamo provociraju ljude. Spasić pušta muziku dečko, radi honorarno u bolnici. Usudio se da kaže omiljenom novinaru Aljbina Kurtija da skloni telefon, pipnuo ga nije. Zato je uhapšen i određen mu je pritvor. A Euleks "pomno prati!". Lažovi jedni, jedino što hoćete da pratite je kako Srbi da budu proterani - rekao je Vučić.

Kako kaže, Kurtijevi specijalci koji su prešli administrativnu liniju, govore da su brali pečurke, a imaju dobar tretman, piju sok i jedu kolače.

- EULEKSU smo uputili ponudu, napisali smo im u poslednjem pasusu "policijski službenici MUP-a koji su uhapsili navedena lica, spremni su da budu poligrafski testirani". Dakle mi njima nudimo, dođite u Beograd, mi vam dajemo ljude koje su uhapsili, ako prođu poligraf na pitanje ko su oni, pitajte ih gde su ih uhapsili, pa izvestite svetsku javnost lažemo ih ili ne. Ali ne interesuje ih - kazao je Vučić.

Vučić se zahvalio Italiji koja ima balansiraniji stav nego ranije.

- Republici Italiji zaista hvala što mi se čini da razumeju kakva je situacija, imaju balansiraniji stav nego što mi se čini da je to bilo ranije. Ovo ostalo, bolje da ih ne pominjem - naglasio je predsednik Vučić.

- Ono što im tražimo sve vreme - povucite lažne gradonačelnike iz opština koje im ni po čemu ne pripadaju, povucite specijalne snage sa severa Kosova, ne maltretirajte ljude i ne upucavajte ih više, i pustite sve nevine Srbe. Kažete za Luneta da je ozloglašeni vođa kriminalaca sa severa Kosova, takođe Božovića, a sumnjiče se za "težak zločin", da su bili ispred izborne komisije kada su oni divljali i želeli da uđu, a šta su uradili, ništa - bacili petardu. Kako izgleda zapadni model laži o Srbiji? Podsetiću vas na voz - šta je bio problem sa vozom. Pisala je na njemu jedna odvratna reč "Srbija", a ne sme da piše Srbija, i što su unutra bile freske Belog anđela oslikane u jednom od vagona - težak zločin. On nije došlo ni do 30 km od administrativne linije, ali je o tome pisalo kao da smo ušli sa 5.000 tenkova. Ovo je samo primer kako to rade. A kada su krenule barikade zbog hapšenja našeg naroda, šikaniranja i maltretiranja, onda je glavna vest bila da je neko bacio šok bombu na Euleks, i onda mi tri dana slušamo gluposti o petardi. Vi upucavate, hapsite ljude, ubijate boga u njima, pa nikom ništa. Šta vi hoćete, koga lažete? Jel tako vršite monitoring ? Jeste ga tako vršili i u Makedoniji? Oružana pobuna Albanaca u Makedoniji 2001. godine. Kako krene istog sekunda se javljaju Solana i Fejt i obezbeđuju primirje. Fejt poziva da se amnestiraju svi pobunjenici, ubili 75 pripadnika bezbednosti i svi su amnestirani. Srbi koji sede mirno, koje vi uvučete, ne možete da izvučete iz pritvora mesecima. Ali su oni kriminalci, zato što su Srbi. Tako se vodi hibridni rat protiv Srbije, i na zapadu i u Beogradu, da se vrši dodatna kriminalizacija Srba sa severa, da nekome ne bi palo na pamet da traži zaštitu za te ljude. Posebno su vođe Srba uvek kriminalci. I onda pravite pogodno tle, i onda ovo možete da radite. Ja vas pitam šta je optužni akt protiv ovih ljudi. Kažete Lune kriminalac. Kriminalac ti tata, i tebi Svećija i tebi Kurti, sram vas bilo! - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da naši organi nikada nisu prešli administrativnu liniju, a da ako se to desi, neće se vraćati.

- Sve je dozvoljeno Kurtiju. Rukovode se politikom tzv. svršenog čina. Šta god mi uradili, koliko god bili fini i konstruktivni, trudili se da popravljamo poziciju, pronalazili rešenja, suštinski nikada nam neće pomoći. Ni oko čega. Uvek će nam na kraju reći "pa ne možemo mi da zaustavljamo, to je suverena država Kosovo, ne možemo da zaustavljamo njihove akcije". Pa što ste tu? - upitao je Vučić.

- Sve se kod njih svodi na to da ne postoji Rezolucija UN kada je u pitanju Srbija, na koju se tako grozničavo pozivaju kada je u pitanju Ukrajina i druge zemlje - kazao je Vučić i dodao da su mu snove raspršili u paramparčad:

Dolazimo do zaključaka. Srbija će i ovako i onako biti kriva. Uvek morate da tražite krivicu u Srbiji, u čemu ne zna se, ali zašto bi bilo važno. Dolazimo do toga šta možemo da uradimo. SIguran sam da su stvari dovedene do kraja... Razgivarao sam sa očajnim predstavnicima Srba, ljudi bi da sačuvaju mir, ali ne znaju kako. Vidovdan je važan dan i na Vidovdan će Srbi preduzimati važne korake za svoju slobodu u skladu sa pravnim morama. Mi više nikoga ništa nećemo obaveštavati, osim onog u skladu sa Rezolucijom 1244. Trudićemo se da sačuvamo mir, ali upozoravamo sve one koji bi da isele Srbe sa severa KiM da se to neće dogoditi.

Vučić je rekao da je besmisleno razgovarati sa čovekom koji to niakda nije hteo, te da mu ne pada na pamet da ne razgovara dok Srbi ne budu pušteni i dok ne budu povučene norme.

- Besmisleno da o bilo čemu razgovaramo dok se ne povuku lažni gradonačelnici, policijske snage sa severa, puste uhapšeni Srbi, ne povuku norme o srpskoj robi, da li ću tehnički na razgvoru da se pojavim obavestiću 24 sata ranije - rekao je Vučić.

Predsednik Vučić je zamolio novinare u sali za tišinu i za poštovanje jer je noćas imao 10 razgovora i jer ne znaju sa čime se preti Srbiji i u kojoj smo situacija.

Vučić je istakao da su važne odluke pred Srbijom, da će gledati da se mir sačuva, ali da se maltretiranje ne sme nastaviti.

- Sve smo uradili, ali oni nas prave idiotima. Samo pogledajte Euleksov izveštaj... Ovom olovkom bih gađao svakog ko ih je doveo - kazao je Vučić.

Situacija je veoma komplikovana, najsloženija u našoj istoriji u poslednje 24 godine. Znam koliko smo mali u odnosu na NATO zemlje, ali sam svestan da je naš opstanak ugrožen. Kada merite broj ljudi, veći nam je pad u centralnoj, nego na KiM.

Svi na teren Vučić je od Vlade Srbije zahtevao odgovorniji i marljiviji pristup u borbi sa poplavama. - Razgovarajte sa ljudima, napravite timove, svi na teren - naglasio je Vučić.

Vučić je rekao da će i on obići poplavljena mesta, ali da je to posao za Vladu Srbije, da će se on baviti Kosovom i Metohijom, da će u Srbiju doći Orban, ali i predsednik Kube.

- Molim ljude da radimo i da radimo, da možemo sve da izdržimo i da zemlja ide napred - kazao je Vučić.

Pitanja novinara

Vučić je rekao da Srbija nema problem saradnje sa Euleksom i pozvao ih da dođu u Beograd i da poligrafski ispitaju koga treba.

- Baš njih briga što su Srbi pretučeni... Besmislen je takav razgovor... Svaki krizni razgovor je Vučiću popusti, nemam više šta da popustim, besmislen je takav razgovor. Da li ću da se pojavim ili ne, o tome ću da odlučim, ali dijalog sa Kurtijem je besmislen. Taj čovek želi rat, želi rat po svaku cenu. Ima zaštitu, lažu kad kažu da nema - naglasio je Vučić.

Upitan o Crnoj Gori i ponudi da budu predstavnik u razgovoru sa Prištinom Vučić je rekao da bezobrazluk nema granice i da je nama otet deo teritorije.

- Manite se domaćinstva...Nama to da neko kaže, mi bismo rekli da poštujemo integritet Crne Gore... Ne treba meni stolica, mogu i da stojim, samo da ima dobre volje za razgovorom - naveo je Vučić.

Govoreći o Briksu Vučić je rekao da se Srbija nalazi na evropskom putu i da će tako biti dok je on predsednik.