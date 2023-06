Vesić: Taksisti bez dozvole za rad na aerodromu, neće moći ni da mu priđu

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić najavio je da će narednih dana biti poznate mere kojim će država sistemski rešiti problem „divljih taksista“ na beogradskom aerodromu, a jedna od njih je uvođenje posene dozvole za rad taksista na aerodromu „Nikola Tesla“.

„Svi radimo zajedno, MUP, Ministarstvo na čijem sam čelu, Grad Beograd, Aerodrom kompanija ’Vansi’ i posle odluka, koje će uslediti narednih dana imaćemo mogućnost da sistemski rešimo taj probelm. Niko ko nema posebnu dozvolu da taksira na aerodromu, neće moći da mu priđe“, istakao je Vesić za Javni servis.

Vesić je rekao da je svestan značaja tog problema, sa kojim su se u koštac, kaže, prvi uhvatili on i ministar policije Bratislav Gašić, s obzirom da je u pitanju vrlo organizovana mafija, odnosno između 25 i 30 ljudi koji na dnevnom nivou zarade i do 30.000 evra, tako što kradu i pljačkaju ljude na aerodromu, i to godinama.

„Doneli smo odluku sa Gradom Beogradom, da jednom stanemo na put i rešimo ovaj problem. Počela je akcija oduzimanja vozila, tri automobila su oduzeta, protiv trojice ’divljih taksista’ podnete su prijave. Očekujemo da će Grad doneti odluke kojima će se obezbediti red, da više niko neće moći da priđe bez vaučera, da jednom rešimo problem divljih taksista“, rekao je Vesić.

Ukazao je da se ozbiljnost problema vidi i po tome što se dešava da i kada se nekome oduzme vozilo, on sutradan pojavi sa novim automobilom, jer ima novca za to.

„Sada ’divljih taksista’ nema na aerodromu, pojačana je kontrola, ali ćemo problem rešiti sistemski. To što su oni radili je jedna od najvećih bruka za Srbiju“, rekao je Vesić i dodao da su „meta“ najčešće biti stranci, kojima su ovi taksisti uzimali i po 10 puta više novca od prave vrednosti vožnje.

Vesić: Predložićemo Zakon o održavanju infrastrukture, mora da se zna red i šta je čija odgovornost

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić najavio je da će to Ministarstvo predložiti Zakon o održavanju infrastrutkure, kojim će biti precizno propisano koja institucija ili preduzeće će biti nadlženo za svaki put ili objekat, jer, kako je rekao, mora da se zna šta je čija odgovornost, kada dođe do oštećenja, kao poslednjih dana, usled poplava.

Vesić je za Javni servis ukazao da država u poslednjih 10 godina mnogo ulaže u infrastrukturu – trenutno se gradi 492 kilometra autoputeva i brzih saobraćajnica, uz izgrađenih 405 kilometara, zbog čega je važno da se donese zakon koji će propisati ko će održavati postojeće mostove, nadvožnjake, podvožnjake i druge objekte – da li su to lokalna ili repubička preduzeća, opštine...

„Ne postoji automatska obaveza održavanja infrastrukture i to je jedan od najvećih problema. Infrastraktura kina se nalazi na autoputevima i brzom saobraćajnicama održava se preko Puteva Srbije ali postoji mnogo lokalnih puteva i putne infrastrukture koju niko ne održava. Ta infrastruktura je građena decenijama unazad još u vreme socijalizma i nema obaveze da se provera. Ali to nije od juče jer mi takav zakon nikada nismo imali. Po ovom zakonu će svako ko je upravljač puta ili objekta morati jednom godišnje da angažuje stručnu instituciju, kako bismo znali u kakvom je stanju infrastruktura“, rekao je ministar Vesić.

Kao primer, naveo je most u Adranima, koji je oštećen pre dva dana a koji je sagrađen je 1964. godine.

Kada je taj most u pitanju, ponovio je da će za 10 dana biti urađena devijacija, kako bi se ponovo uspostavio saobraćaj na Ibarskoj magistrali, dok će za četiri meseca biti izgrađen novi most.

Podsetivši na slučaj pucanja visećeg mosta u Ovčar banji, krajem prošle godine, Vesić je rekao da je to još jedan od razloga zašto mora da se zna ko je za šta nadležan.

„Mora da postoji red, da se zna ko je za šta odgovoran, lokalne samouprave, republika, koje preduzeće, ko infrastrukturu održava, da ne bismo imali slične situacije. To ne znači da možemo da sprečimo prirodne katastrofe, ali možemo da delujemo preventivno“, rekao je ministar Vesić.