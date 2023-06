ALEKSANDAR ĐURĐEV: Volja nacije kao najbolji podstrekač volje države

Aleksandar Đurđev, predsednik Srpske lige, objavio je novi autorski tekst koji prenksimo u celosti.

Svodeći račun istorijskog trajanja zaključno sa sadašnjim trenutkom nužno je iskreno i nepristrosno sagledati stanje u kom se Srbija danas nalazi, posebno u kontekstu globalne krize koja je u punom jeku. Upravo od sposobnosti Srbije da prepozna promenu i da se prilagodi novonastalim okolnostimo zavisiće i verovatnoća njenog opstanka.

Ono što je očigledno, jeste do je statični neoliberalni kurs Srbije premo zapadu, uspostavijen još pre dve decenije, i dalje nepromenjen. Nezgodno stvar je što se u mežuvremenu promenila ekonomska i politička geografija, što preti mogućnošću nacionolnog brodoloma. Geopolitčki kontinenti su u međuvremenu zamenili mesta, a polovi se obrnuli tako da ni Zapad više nije na zapadu. Primera radi, industrijski proizvod samo Kine danas iznosi koliko ukupan zbir SAD i EU. Prošle godine je Kina pretekla Nemačku po broju proizvedenih automobila, što je za tvorce našeg kursa iz 2000. godine bilo u domenu fikcije. Celina Mekinderovskog hatrlendo Evro-Azije koja dobija funkcionalne obrise objedinila je u zajedničkom ekonomskom prostoru četiri milijarde ljudi, odnosno sasvim dovoljno da u domenu buduće trožnje kreira rozvoj, nezabeležen u ljudskoj istoriji. Gradnja putne, energetske, informacione, a zatim i finansijske infrastrukture učinila je aktuelnu dominaciju zapadne talasokratije - irelevantnom, iz istog razloga zbog kog ni borbena grupa nosača aviona, usled odsustva mora, ne može da ozbiljnije ugrozi kopno transsibirske pruge. S najnovijim trendom, u kom zemlje poput Turske, Saudijske Arabije ili one globalnog juga, uključujući Brazil iliJužnu Afriku, sve više otvoreno inkliniraju geopolitici BRIKS-a, nije teško zaključiti da evropocentrična pozicija Srbije, mahom nasleđena iz 19. veka, previđa očiglednu promenu globalne realnosti.

U proceni trenutnog stanja srpske državne pozicije njene sposobnosti da se nosi s globalnim izazovima, teško je oteti se utisku da su upravo reforme koje su formalno težile modernizaciji Srbije i uključenju u zapodni liberalni poredak postale ujedno i uzrok njenih strukturalnih slabosti, iz prostog razloga jer su se promenila pravila igre. S druge strane, nacionalne, kulturne, socijolne i političke institucije, poput SPC, koje su uspele da se odupru talasu (post)modernosti ponovo postaju njen najbolji zalog za opstanak u budućnosti.

Ako su procesi integracije Srbije u globalne tokove kapitala i roba početkom 2000. godine pravdani povećanjem konkurentnosti, odnosno efikasnosti, poslednja decenija je pokazala da je održivost čak i manje efikasnog sistema zapravo neuporedivo poželjnija. Razlog je zdravorazumski očigledan i leži u činjenici da su složeni sistemi, poput globalnog trgovačkog, zapravo skloniji potresima, jer se logično sostoje iz većeg broja elemenata. Pucanje samo jedne karike u ovom nizu vodi pucanju čitavog lanca, što pogađa svaku pojedinačnu zemlju. Shodno tome, svaki suverenitet, bilo da se radi o političkom, ekonomskom, energetskom ili prehrambenom, smanjuje zavisnost pojedinačne države i amortizuje globalne potrese. Dobar je primer Irana, koji današnji suverenitet paradoksalno duguje višegodišnjim sankcijama i izolaciji, što je, takođe paradoksalno, postala i njegova kompetitivna prednost. Prinuđen da ekonomski razvoj bazira na sopstvenoj proizvodnji, danas se našao u doleko boljem položaju od zemalja Evropske unije, što dokozuje i njegov status regionalne sile, dovoljno pouzdane za kineske i saudijske investicije. Poređena radi, iranska automobilska industrija, iako manje sofisticirana od nemačke, danas doživijava ozbiljan rast, iz prostog razlogo jer nije uvozno zavisna. S druge strane, države Evropske unije, energetski i sirovinski zavisne, idu ka ubrzanoj deindustrijalizaciji potvrđujući pravilo po kom je čak i automobil osrednjeg kvaliteta bolji od onog tehnološki superiornog ali neproizvedenog ili zbog visoke cene tržišno nedostupnog. Ovim dolozimo do autarhije koo sinonima suverenosti.

Nesposobnost da se samostolno odlučuje o sopstvenoj sudbini ni u čemu se ne razlikuje od nemoći da se zadovolje sopstvene ekonomske potrebe. Delegiranje državnog suvereniteta nadnacionolnim telima poput Evropske unije u suštini ima iste negativne posledice kao i razvoj domaće privrede bazirane na stranim investicijama. Danas su strane investicije kompatibilne s našim interesima, a sutra već ne. Cenu buduće inkompatibilnosti, narovno, plaćamo mi. Ruska državna strategija koja je poslednje decenije bila isključivo usmereno ka smanjenju spoljne zavisnosti i samodovoljnosti u zatvaranju sopstvenog proizvodnog ciklusa pokazala se kao pobednička u odnosu no proizvodno diversifikovan Zapad. Srbija naravno nije Rusija, ali to ne umanjuje tačnost pravila do se svaki suverenitet i samodovoljnost na kraju isplate. Dobra vest je da je Srbija u poređenju sa zemljama u okruženju još i uspela da sačuva kakvu-takvu proizvodnu i tehnološku bazu, ali bez volje države da odlučnije preuzme kontrolu nad ekonomijom, čitav taj potencijal može da nestane preko noći.

Nacionalizam, kulturni identitet i socijalna kohezija. Test trenutne geopolitičke krize potvrdio je da su sistemi utemeljeni na tradicionalnim vrednostima poput nocionalne, verske, socijalne i kulturne bliskosti daleko otporniji na potrese od onih liberalnih koji počivaju na prostom materijalnom interesu pojedinca ili korpusu građanskih sloboda. Razlog je jednostovan. S krizom dolazi do pada životnog standarda, što spoljni pritisak logično prenosi na socijalne strukture. Bez materijalnag prosperiteta liberalnih sistema nema više ničeg što bi sačuvalo tu strukturu stabilnom, pa uporedo s pucanjem veza i rastom društvene entropije pada i stepen sloboda, što dodatno ubrzava spiralu dezintegracije. Za razliku od Evrope koja se umnogome odrekla tradicionalnih identiteta i zamenila ih isključivo liberalnim, Srbija je uspela da očuva nacionalnu koheziju. S druge strane, socijalno raslojavanje je poprimilo drastične razmere, u meri u kojoj uskoro i nacionalno jedinstvo sve teže može da ga da kompenzuje. Situaciju komplikuje i to što je srpski kulturni identitet osetno korodiron liberalnim vrednostima, što dodatno smanjuje otpornost države na stres. Importujući kulturne vrednosti sa Zapada istovremeno smo importovali i elemente sopstvene krize. Od naše sposobnosti da ovaj proces učinimo reverzibilnim uveliko zavisi verovatnoća da izbegnemo fatalne lomove.

Na nivou dugoročne državne strategije to bi značilo i očekivanje da će spoljni pritisci samo rasti, što će pre ili kasnije dovesti do unutrašnje nestabilnosti. lako na spoljne pretnje ne možemo da utičemo, možemo na to kako će one rezonirati unutar socijalnih i društvenih struktura. U praksi to znači hitno državno preuzimanje kontrole nad egzistencijalnim resursima poput proizvodnje hrane ili energije, smanjenje socijalne nejednakosti kroz poresku i cenovnu politiku, dovođenje aspiracija liberalnog životnog stila na nivo održivosti uz istovremenu podršku vrednosti nacionalne solidarnosti i afirmaciji nacionolnog identiteta na svetosavskim temeljima. Josno je da će svaki pokušaj resuverenizacije Srbije istovremeno biti praćen njenom izolacijom od strane Zapada. Dobra stvar je da Srbija ima vekovno iskustvo s izolacijama i sankcijama kroz koje je razvila efikasne ekonomske, političe i socijalne odgovore koji, ukoliko se pravovremeno primene, mogu znatno da anuliraju negativne efekte. Istorijom potvrđena adaptibilnost Srbije na ovu vrstu izazova trenutno je njena najveća strateška prednost jer garantuje da će njena društvena i socijalna entropija rasti sporije od zapadne.