EKSKLUZIVNO! Ovo je Euleksov izveštaj o kojem je govorio predsednik Vučić (FOTO)

Da se EULEKS u izveštaju u slučaju hapšenja Radoša Petrovića i Dušana Obrenovića bavi formalnostima, a ne suštinom pokazuje upravo tekst tog izveštaja o kome je na konferenciji za novinare govorio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- U tom dokumentu znate šta piše? Pa ništa. Ispisali su šta piše u četiri člana takoznavih prištinskih zakona. I ništa, pojima nemaju, ne znaju gde je levo. Ispoštovali birokratsku formu i baš ih briga za Srbe - rekao je Vučić govoreći o dokumentu Euleksa, a što se jasno vidi na priloženoj fotografiji dokumenta.

U izveštaju Euleksa navodi se član Zakona o krivičnom postupku lažne države Kosovo, gde se navodi zbog čega je KFOR morao da preda Radoša Petrovića i Dušana Obrenovića tzv. kosovskoj policiji, te dalji tok postupka. Ipak nije navedeno nijedno slovo o tome do čega je došao Euleks kroz istragu o ovom slučaju što dalje implicira da istraga nije ni sprovedena na dosledan način gde bi se utvrdile činjenice.

U poslednjem pasusu ovog dokumenta iznesena je i neistina o tome ko je pretukao Petrovića i Obrenovića, a na šta je na današnjoj konferenciji za novinare jasno ukazao predsednik Srbije Aleksandar Vučić. On je ukazao na to da su Srbe pretukli pripadnici tzv. kosovske policije, ali da se Euleks ni time u izveštaju nije pozabavio:

- Kurtijeva policija sa dva metka, u leđa, upucala je 29. maja Dragišu Galjaka. Jel možete da verujete da nema istrage o tome. Ne postoji nijedna teritorija u svetu, nijedna policija u svetu koja takvo delo ne goni po službenoj dužnosti. Jel možete da verujete da su uhapšeni Radoš Petrović i Dušan Obrenović istog tog 29. maja za krivično delo terorizam, huliganizam, a da ljudi ništa nisu uradili. U razgovoru sa predstavnicima NATO, oni mi kažu: "Mi znamo da ti ljudi ništa nisu uradili", ali su ih predali tzv. kosovskoj policiji jer oni to moraju da učine po njihovim zahtevima. Prošlo je više od 20 dana od toga. Svakoga dana smo molili i pitali za te ljude. Sada čujete kako to oni rade i kako ide taj modus operandi. Kada su privedeni u Prištinu, obojica, a posebno jedno lice je bilo teško isprebijano. Gotovo unakažen. Pošto je dečko rekao: "Izubijali su me, isprebijali su me", onda su oni rekli: "ne, ne, mi smo ga ovakvog primili od NATO-a". Naravno, niko dalje ništa nije pitao jer ih nije ni interesovalo, a NATO ih nije ni pipnuo za šta postoje i dokazi. NATO ih pipno nije, pipnuo ih je tako što su ih uvukli i predali tzv. kosovskoj policiji, ali nisu bili isprebijani.