Tajkun i njegovi urednici besni na predsednika Srbije: Nemoj da nam diras i vređas Kurtija, on ima pravo da prebija srpsku decu!

Ludilo tajkuna Dragana Šolaka i njegovih urednika ne prestaje, a napadi na predsednika Aleksandra Vučića i traženje greške u njegovom radu je gotovo konstantno od strane ove ekipe, koja vodi prljavu kampanju, ne samo protiv predsednika, već i protiv Srbije!

Nakon što je Vučić na današnjem obraćanju izvestio građane o svim aktuelnim dešavanjima u Srbiji i trenutnoj situaciji na Kosovu i Metohiji, predsednik je jasno poručio zapadnim silama da treba da smire "svoje čedo" u liku Aljbina Kurtija, koji divljajući u južnoj pokrajini, vrši teror nad Srbima koji životom čuvaju vekovna ognjišta.

- Kao predsednik ne dam više da ih prave ni budale, ni da ih maltetiraju ni šikaniraju, ni ubijaju, kao što to rade. Nemam pravo na to. Lepo vi to rešite sa svojim čedom, malo ga pomilujte po glavi, ili ga lupite po dupetu, kako god hoćete, vaša beba, vaše čedo, radite stim šta hoćete, a mene obavestirte kada ste završili svoj posao - rekao je Vučić.

Na tajkunskoj Nova S je velikom brzinom osvanula vest sa naslovom: "Lupite čedo po du*etu!“, „Kriminalac ti tata!“ i 5 drugih Vučićevih „slomova“ sa današnjeg obraćanja javnosti".

Oni su ovim praktično poručili: Nemoj da nam diraš i vređaš Kurtija, on ima pravo da prebija srpsku decu!