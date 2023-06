VUČIĆ POSLAO VAŽNU PORUKU PRED OBILAZAK KOPNENE ZONE BEZBEDNOSTI: Trudićemo se da sačuvamo mir, ali upozoravamo sve one koji žele da Srbi budu iseljeni sa severa Kosova, da se to neće dogoditi! (VIDEO)

Razgovarao sam sa predstavnicima Srba, očajnim predstavnicima Srba, i ljudi bi da sačuvaju mir a ne znaju kako da ga sačuvaju, izjavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Vidovdan je važan dan u srpskoj istoriji, na Vidovdan se sve vidi kako naš narod kaže i na Vidovdan će Srbi, sasvim sam uveren, na miran način, preduzimati svoje korake na putu za svoju slobodu – rekao je Vučić i dodao:

- U skladu sa međunarodno-pravnim javnim normama, više nikoga nećemo obaveštavati, sem onoga što smo oko podizanja ili spuštanja borbene gotovosti, osim svojih obaveza koje imamo prema NATO-u i koje ćemo uvek u potpunosti da ispunimo u skladu sa Rezolucijom 1244 .

- Trudićemo se da sačuvamo mir, ali upozoravamo sve one kojima očigledno nije stalo do mira i koji žele da Srbi budu malo tiše, a ne ovako glasno iseljeni sa severa Kosova, da se to neće dogoditi. To je sve što imam da im kažem – rekao je Vučić.

