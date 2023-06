SUZE MAJKE PRETUČENE DECE ZA VAS NE POSTOJE?! Petković uputio žestoku poruku Lajčaku, Devenportu i Rodeu (VIDEO)

Podsetimo, tzv. kosovska policija nanela je povrede maloletnim bratu i sestri iz Žitkovca.

Petković je na Tviteru objavio snimak majke pretučene dece, koja je danas ispričala kako je došlo do nemilog događaja, i upitao izaslanika za dijalog Miroslava Lajčaka, šefa Misije OEBS na Kosovu Majkla Devenporta i nemačkog ambasadora na Kosovu Jorna Rodea da li za njih postoje suze jedne majke.

It’s been 24h since Kurti’s KP brutally beaten up two 🇷🇸 children, Dara and Kristijan and not a single member of the intl community has reacted! Dara’s & Kristijan’s wounds do not hurt? Tears of their mother Marija don’t exist for you @MiroslavLajcak @DavenportOSCE @GermanAmbKOS pic.twitter.com/cXI2m8Lj6f