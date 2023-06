MILAN RADOJEVIĆ ZA PINK: Kurti je davno otvorio lov na Srbe! Situacija na terenu je iz dana u dan sve gora, ljudi su UPLAŠENI

U Leposaviću je danas u ranim jutarnjim časovima uhapšen još jedan Srbin U.V. po izlasku iz svoje kuće. On je uhapšen jutros oko 8 sati, kada je iz naselja Tvrđan krenuo ka Leposaviću, kod mesta zvanog Bunker.

Milan Radojević, bivši gradonačenik Severne Mitrovice, ističe da su Srbi na severu KiM uplašeni. On dodaje da teror Kurtija ne jenjava.

- Na žalost ne vidimo reakciju Međunarodne zajednice, ni nahapšenje, targetiranje, maltretiranje. hapsi ljude bez dokaza, a mi imamo dokaze da oni nisu učestvovali u incidentima za koje se osuđuju. Njima se odmah sudi. Za mene je šok da svi ćute na targetiranje - rekao je Radojević.

Nismo videli promenu situacije na terenu, situacija je svaki dan sve gora i gora, rekao je potom.

- Njihova policija tipuje ljude, a onda zajedno uveče sa ROSU, traže te ljude. Lov na Srbe sa teriotorije Kosova je davno otvoren. Situaciju pokušavamo da održimo mirnom, ali je to trenutno nemoguće - dodao je Radojević.

Kako kaže, postavlja se pitanje da li je Aljbin Kurti toliko moćan, obzirom na to da niko ne reaguje na njegov teror koji postaje sve žešći i žešći.

- Naše opšptine su male, i primetno je kada dođe neko sa strane, ko tu ne živi. Ljudi svakodnevno javljaju da primećuju ljude u civilu, koji ne govore srpski jezik, i sve to izaziva paniku među Srbima. Vidimo da se pritisak nastavlja, a lično mislim da Kurti neće stati, da će ići do te granice dok ne dođe do žrtava - naveo je on.

Predsednik Skupštinskog odbora za KiM Milovan Drecun ističe da se među diplomatama govori da je Kurti Lajčaku pokušao da uruči spisak od 350 Srba koje naziva kriminalcima, što je Lajčak odbio.

- Kurti je prvo izašao sa tezom da su za događaje u Zvečanu odgovorne neke kriminalne bande. I sve je podveo pod vladavinu prava, u čemu mu je pomogao Kfor. Galijeni je izašao na konferenciju i rekao da kosovska policija mora da uhapsi odgovorne za ranjavanje Kfora - priča Drecun.

Sada je jasan konačan cilj Kurtija nad severom, kaže Drecun.

- Prvo će pokušati da uruši Srpsku listu, i u političkom smislu će naterati Srbe da s eintegrišu u lažne isntitucije na severu - rekao je Drecun.

Predrag Rajić iz Centra za društvenu stabilnost naveo je, nakon što je pogledao izjavu majke jednog od dvoje uhapšene dece, istakao da ovo nažalost nije jedini slučaj, i da će ih biti još, obzirom da znamo da je Aljbin Kurti fanatik u ovakvim stvarima.

- Složio bih se da je nerealno da je Kurti toliko moćan da niko spolja ne može da utiče. Znamo da nezavisnog Kosova ne bi bilo da nije Kvinte - rekao je Rajić.

Kako kaže, ranije su postojali potpisani dogovori za koje je EU garantovala, međutim, do toga nije došlo.

- Imali smo situaciju da smo mi ispunili naše, a Priština nijedan. Sada imamo po prvi put pretnje, ali sve to jako sporo ide, i to Kurtija ne plaši - navodi Rajić.

