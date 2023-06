MOJ BRAT JE UHAPŠEN ZATO ŠTO JE SRBIN! Potresan govor sestre Dalibora Spasića: Jedina krivica mu je što ne želi da ode sa Kosova! (VIDEO)

Danka Spasić, sestra uhapšnog zdravstvenog radnika Dalibora Spasića, poručila je tokom protestu Srba u Leposaviću da je jedina krivica njenog brata to što je Srbin, što ne želi da ode sa Kosova i što želi da njegovo dete odrasta na Kosovu.

- Pre šest i po vekova ništa se u Evropi nije dogodilo značajnije od Kosovskog boja, kada su Srbi vojno stradali za krst časni, veru i slobodu. Cena je bila skupa, najskuplja. Mi smo je platili i nismo pitali koliko košta. I danas šest i po vekova kasnije nije mnogo drugačije. Još traje bitka na Kosovu i za Kosovo. Opet su došla crna i mračna vremena za naš narod, opet Srbi stradaju na pravni Boga, oni nedužni, a ipak su nekome krivi. Stradaju samo zato što su Srbi i što se ne odriču svojih korena i svete srpske zemlje, Kosova - rekla je Spasić.

Ona je podsetila da je kosovska policija na Jarinju, pre dva dana, uhapsila njenog brata Dalibora Spasića.

- Označen je kao zlikovac i kao kriminalac. Svi oni koji znaju ko je Dalibor Spasić, znaju da je on dobar čovek, častan, pošten, zdravstveni radnik... Nema onoga kome nije pomogao. Njegov osmeh i njegova dobrota su svima pomogli. Ko god mu se obratio u Mitrovici, on je pomogao. On nije zlikovac, nije kriminalac, on je dobar čovek, otac, sin, suprug, brat. Ovo je mnogo teško i ne znam kako ću da izdržim do kraja da pročitam - rekla je kroz suze sestra uhpšenog Spasića.

Dodala je da je njen brat čovek koji je svima činio dobro.



- Svi znamo za onu izreku - ko peva zlo ne misli. A on je to - i muzičar i pevač i brat i suprug i otac. Dečko koji je svakome samo osmeh darivao. Njegova dobra narav i topla ljudska reč mnogo su značile čak i najtežim bolesnicima. I upravo on takav je proglašen za kriminalca i napadača. Uhapšen je pred ženom i malim detetom. Oni su i dalje u neverici i šoku kao što smo i mi. Zašto je uhapšen? Koja je njegaova krivica? Zato što je Srbin, zato što je sa Kosova - naglasila je Spasić.

Dodala je da protgov njenog brata ne postoje nikakvi dokazi za bilo kakvu krivicu.

- Oni dokaze nemaju, ali silu i snagu imaju i to demonstriraju. Zašto Evropa i svet ćute, zašto svi ćute? Da li treba svako od nas da strepi strahuje da će biti sledeći? I šta nas čeka sutra? Zar nam više ne daju da mirno protestujemo protiv nepravde, kao što je to moj brat činio? Zar više nemamo prava da se borimo za svoja prava, zar su nam i to oduzeli? Da li je to ta demokratska Evropa koja toliko govori o ljudskim pravima i slobodi? Gde je ta naša sloboda - upitala je Danka Spasić.

Upitala je i da li se slobodom može zvati život gde ste ograđeni žicama.

- Da li je to ova sloboda sa žicama, gde su Kforovci, gde je Rosu policija? Mi nemamo više našu slobodu. Ko će mojoj bratanici da objasni gde joj je tata i zašto ga nema i kada će doći? Ko će mojima mami i tati, koji su sina vaspitavali da bude Srbin i da mu je to najveća obaveza da objasni gde im je sin, ko će nam vratiti san koji nam ne dolazi na oči već dva dana? Da li mirno spavaš Evropo dok jedno dete ne može da zaspi i doziva oca da ga poljubi za laku noć - rekla je sestra Dalibora Spasića.



Spasić je istakla da je jedina krivica njenog brata to što je Srbin.

- Svi znamo da je Daliborova jedina krivica to što je Srbin i zato što ne želi da ode sa Kosova, zato što želi da njegovo dete odrasta ovde. Je l to naša krivica, jer smo svi mi Dalibor Spasić, Nemanja Vašković i Uroš Vukašinović? Molim sve ljude ovde da budu uz nas da nam budu podrška, jer nam je to preko potrebno - rekla je Spasić.

Ona je zahvalila svima koji su se okupili u ime svoje porodice i porodica svih uhapšenih Srba.

- Vratite mi brata, vratite mojim roditeljima sina, dozvolite nam da noćas spavamo mirno - poručila je na kraju obraćanja na prostestu Srba u Leposaviću Danka Spasić.

