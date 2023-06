Aleksandar Đurđev, predsednik Srpske lige, rekao je da na njega najveći utisak ostavlja ponašanje Aljbina Kurtija i podrška koju ima u Beogradu, ne samo kada su u pitanju protesti koje sprovodi takozvana opozicija, jer se iz dana u dan vidi da oni praktično nemaju za nalogodavce interese građana Republike Srbije ili srpske nacionalne interese, nego neke druge interese koje sprovode.

- Vidimo da se usaglasio, a u poslednjih nedelja vidimo da čak imaju podršku u samoj Vladi Republike Srbije kroz ponašanja, istupe i izlaganje određenih antidržavnih ideja koje sprovodio aktuelni ministar privrede gospodin Rade Basta. Lider njegov političke partije gospodin Marković, od njega je zahtevao ostavku. On se oglušio o takav zahtev, takvu mogbu. Videćemo šta će reći premijer Brnabić i kako će se to dalje odvijati. Aljbin Kurti je krenuo stopama Zelenskog. Vidimo šta je Zelenski napravio od Ukrajine. Plaši me da će se sličan scenario dogoditi na našim prostorima – rekao je Đurđev za Prvu i dodao:

- On sanja o tome da bude neki novi Enver Hodža ili Rugova, ali čini nam se da je krenu putem Adema Jašarija i ne bi me ništa iznenadilo da dožive njegovu sudbinu.

Na konstataciju da Zapad formalno preti Kurtiju, a da se hapšenje i prebijanje Srba na severu Kosova i Metohije nikako da se zaustave, Đurđev je mišljenja da tu činjenicu ne treba potceniti ni najmanje.

- Podsetio bih da je pre 1999. godine i nekoliko godina unazad, UČK ili teroristička organizacija na Kosovu bila u svim evidencijama zapadnih zemalja, pa i Sjedinjenih Država, tretirana kao teroristička organizacija. Praktično sve do početka bombardovanja. Mislim da te stvari nisu zacrtane, nepromenljive. Jako je važna uloga naše diplomatije da moramo da radimo aktivno. To što je u ovim izlivima nasilja i otvorenim napadima na Srbe, Zapad u izvesnoj meri i statičan, jeste zato što su Šiptari kroz njihove lobiste i kroz ogroman novac koji su ulagali 30 godina unazad, prosto imaju svoje poluge moći uticaja na Zapadu s kojim i dalje mogu da operišu – rekao je Đurđev.

Kako je napomenuo Đurđev, Kurti očigledno nema podršku koju mi pretpostavljamo da ima sa jedne strane, a sa druge strane oni se predstavljaju kao država.

- Ukoliko on i u najmanjoj meri hoće da demonstrira da ima državu, on mora da na neki način prikaže i da ima suverenitet da donosi odluke. Ne tako što će mu određena država ili centar moći sa Zapada poslati informacije koje će odmah sprovesti u delo. Mislim da upravo mi taj momenat treba da iskoristimo da budemo ofanzivniji i to će nam se u svakom slučaju isplatiti. Mislim da u ovoj igri, u ovoj partiji šaha, Kurti će biti gubitnik, a da će Srbija i srpski narod i srpski interes na Kosovu i Metohiji svakako doći do pobede. U to ni najmanje ne sumnjam, pre svega zato što mi, iako smo suzdržani, odgovorni i orijentisani ka miru, imamo zaista sa čim mi da zapretimo. Imamo snažnu vojsku, imamo visok moral naših oružanih jedinica. Na samoj administrativnoj liniji ima dovoljno snaga koje mogu u svakom trenutku, ukoliko zaista vitalno budu ugroženi Srbi na Kosovu i Metohiji da oni njihovu bezbednost i zaštite. Mislim da tu poruku treba slati građanima Republike Srbije, ali pre svega ono što predsednik Vučić insistira, to je snažna informacija i domaćoj i međunarodnoj javnosti da mi insistiramo na miru – kategoričan je Đurđev.

Prema njegovim rečima, u današnje vreme, kako je rekao, kada praktično bukti rat u Ukrajini, da „ukoliko se „zapali“ na Kosovu i Metohiji, to je praktično Treći svetski rat.

- Napori koje predsednik Vučić ulaže da bi to sprečio, da bi sprečio Treći svetski rat, njega slobodno mogu da kandiduju za Nobelovu nagradu za mir – istakao je Đurđev.

Kada je u pitanju formiranje Narodnog pokreta za državu koje se očekuje na Vidovdan, Đurđev je rekao da će formiranje tog Pokreta u priličnoj meri da utiče na oblikovanje buduće političke scene u Srbiji.

- Pre svega zato što će najzad morati da dođe do izjašnjavanje po određenim ključnim državnim i nacionalnim pitanjima. Zaista, oni svi koji žele da učestvju u stvaranju i radu Pokreta za državu moraće da se izjasne da li su vlast ili su opozicija. Mi vidimo određene predstavnike vlasti, kao što je ministar Basta, koji nastupa kao najžešći antidržavni opozicionar. Znači da se izjasne o pitanju Kosova i Metohije, da se izjasnimo da li ćemo da branimo državu ili nećemo da branimo državu. Da li ćemo da učestvujemo u alijansi protiv Ruske Federacije ili nećemo u tome da učestvujemo, da li ćemo da branimo suverenitet Republike Srbije, kako na Kosovu i Metohiji, tako i u Vojvodini. Zaista moramo da se izjasnoimo po ključnim nacionalnim pitanjima, da se izdignemo iznad partijskih, a upravo je pokret za državu odgovor na to gde će svako onaj ko želi da učestvuje da jedan deo svojih partikularnih interesa spusti na zemlju, a ono što je državno i nacionalno ujedinimo u jednu tačku i da dođemo do pobede – zaključio je Đurđev.