ODOBREN JOŠ 151 ZAHTEV ZA KUPOVINU KUĆE NA SELU: Najveća kuća od 380 kvadrata za mladi bračni par (FOTO)

Nalazi se u prelepom Bačkom Brestovcu i dodeljena je na sednici komisije.

Ministarstva za brigu o selu, uz još 150 drugih u selima širom Srbije. Tek što je potpisano 109 ugovora sa mladima koji su dobili kuće na selu, novom sednicom Komisije za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom u Palati Srbija, krov nad glavom obezbeđen je za još 229 ljudi i103 mališana, a ukupan broj domova koji su preko Programa Ministarstva za brigu o selu dodeljeni širom Srbije premašio je - 1890!

Rektor Beogradskog univerziteta i predsednik komisije za ocenu i kontrolu realizacije projekta, prof. dr Vladan Đokić rekao je „Ovo je izuzetno značajan program koji daje vidljive rezultate u očuvanju i razvoju sela. Na današnjoj sednici razmatrali smo preko 150 prijava i doneli smo odluku o dodeli sredstava za kupovinu 151 kuće na selu. Želim da apelujem na sve zainteresovane da se prijave, ali i na Ministarstvo i Vladu Republike Srbije da ovaj program nastavi, s obzirom na njegovu važnost za našu državu“.

Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić istakao je da naročito raduje činjenica da je sve veći broj porodica koje se sele iz grada u selo „Upečatljivi su evo primeri mladih, visoko obrazovanih ljudi koji iz Beograda odlaze u Rujevac kod Ljubovije ili u Lok kod Titela“, rekao je Krkobabić.

Zahvaljujući ovom Programu Ministarstva za brigu o selu, samo od početka ove godine 260 seoskih kuća sa okućnicom dobilo je nove stanare. Među današnjim dobitnicima je 80 parova, 16 samohranih roditelja i 55 pojedinaca.

„Sve sumnje u vezi sa ovim programom su odagnane. Program je upečatljiv, spasonosan za ruralni deo Srbije i mora da živi još barem deceniju. Tada bi bez dileme, trenutna slika sela bila promenjena“, izjavio je zamenik predsednika Komisije, agroekonomista Milan Prostran. Nakon ove sednice, nove komšije dobiće žitelji u 90 naselja u 44 opštine. U Bačkom Petrovom Selu, u kom je od početka programa već useljena 61 kuća, sada će stići komšije u još sedam. Uz ovo, među najtraženijim selima je ovoga puta i Horgoš, gde je Komisija odobrila osam zahteva.

Najviše odobrenih prijava imaju Odžaci, gde će se rasporediti 17 novih vlasnika, a odmah za njom je Kanjiža sa 16 kuća, koja je i u prethodnoj ovogodišnjoj komisiji već dobila 17 novih vlasnika. Najjeftinija nekretnina ovog puta koštala je 540.608 dinara, a nalazi se u selu Miliva kod Despotovca. Najmanja kuća od svega 23 kvadrata biće useljena u Grgurevcima kod Sremske Mitrovice, dok će na najvećoj okućnici ovoga puta – 1,07 hektara, saditi, kositi, orati supružnici u Vladimircima.

Kako su i članovi Komisije potvrdili, od kako je Program pokrenut, prosečno svakog dana stigne 10 do 15 zahteva za kupovinu kuća na selu, a interesovanje ne jenjava, već raste. Podsećamo, novac se dodeljuje po redosledu pristiglih prijava do utroška sredstava opredeljenih za ovu namenu, a najkasnije do 1. novembra 2023. godine.

Autor: