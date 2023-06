Sednica Strateškog saveta Srbije i Mađarske, kojoj su prisustvovali predsednik Srbije Aleksandar Vučić, predsednica Mađarske Katalin Novak, premijerka Ana Brnabić i njen mađarski kolega Viktor Orban, kao i članovi vlada dve zemlje, nakon čega je potpisan niz sporazuma.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je nakon potpisivanja niza sporazuma, pozdravio sve prisutne i poželeo im dobrodošlicu na Palić.

- Mi smo danas napravili jedan istorijski korak. Naši odnosi danas su na istorijskom maksimumu. Politički odnosi, odnosi između ljudi , naši ekonomnski odnosi su na maksimalnoj razini. Gotovo, pet puta više nego što je bila pre samo 10 godins. Mađarska je peti trgovinski partner, a pre 10 godina bila je na 11 i 12 mestu. Mnogo više od svega ovoga, danas ste videli da potpisujemo prve sporazume između odbrane i bezbednosti. Mađarska je član NATO, Mađarska je članica EU, a mi nismo još - rekao je Vučić.

Kako je Vučić naveo, sa članovima mađarske delegacije, razgovarao je kako da se urade najbolje stvari za naše narode.

- U oblasti energetike, uz svu zahvalnost koju dugujemo mađarskim prijateljima koji su pomogli da prezimimo, bez sumnje da nećemo imati gasa... Mi u ovom trenutku nemamo problem zajvaljujući našem mađarskim prijateljima - dodao je Vučić.

Kako kaže predsednik, i nafte ima dovoljno.

- Danas smo razgovarali o važnim projektima. Mi smo rešili d anapravimo nešto veliko i prelepo, da ne bismo imali probleme čekanja na Horgošu. Bački breg nam raste, posebno kada kod Mohača Mađari budu izgradili most. Danas je izgrađen veliki put poverenja, i to je tek početak. I jedni i drugi moramo da razmišljamo o novcu, d azajedno realizujemo inzvaredne rezultate - rekao je Vučić.

Danas je, kako je Vučić naveo, oformljeno 10 radnih grupa.

- Ono što je važno je istinsko poverenje u nas. Kada god je neka rasprava u Evropi, bio je pre neki dan NAK, PES... I šta god da se dešava, znam d aće Mađari d abudu uz nas i da pokažu poštovanje prema srpskim prijateljima. Oni treba da znaju da ćemo biti dobri, iskreni i pouzdani prijatelji u situacijama kada nije lako - rekao je predsednik Srbije.

Vučić se potom zahvalioIštvanu pastoru koji se trudio da prijateljstvo Mađarke i Srbije bude onakvo kakvo jeste.

Imamo od Mađarske podršku na evropskom putu i podršku u čuvanju naše nezavisnosti - naveo je Vučić.

Predsednik Vučić je istakao da je zvaničnike upoznao sa teškom situacijom na KiM, gde su govorili o svemu.

- Sinoć smo Orban i ja govorili o situaciji u regionu. I sa Dodikom smo pričali... U svakom slučaju, hvala Mađarskim prijateljima. Mnogo dobrih stvari će iz ovih sporazuma izaći - kaže Vučić.

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić ponovila je da je današnji dan istorijski za odnose dveju zemalja.

- Ovo je nešto na čemu smo dugo radili, nije došlo samo od sebe. Posebno, potpisivanje sporazuma o strateškom savetu za saradnju. A to nemamo ni sa jednom drugom zemljom. Na tome ćemo i dalje marljivo raditi. Nastavićemo da radimo na zbližavanju. Druga važna stvar je prva zajednička sednica dve vlade, prva je održana 2014. godine, i nepunih 9 godina kasnije, evo nas ovde. To je devet godinas marljivog rada - rekla je Brnabić.

Kako kaže, ovaj posao je započeo Vučić, kao predsednik vlade, i to nedugo po preuzimanjuu funkcije. Prva sednica je, kaže, bila prvog juna.

- Izuzetna mi je čast što sam nastavila taj put, i što smo došli do ovog dana. Ovakve stvari ne padaju sa neba. Želim da kažem još jednu rečenicu koja za mene pokazuje zašto je ovo danas važno... Sigurno da postoje ekonomski, trgovinski razlozi, ali je stvar u prijateljstvu i uvažavanju - navela je premijerka.

Brnabić kaže da je Mađarska bila jedna među prvim zemljama koja je ponudila pomoć Srbiji kada su nas zadesile poplave.

- Hvala za partnerstvo i prijateljstvo. Hvala Orbanu i predsedniku Srbije koji su marljivo radili na svemu ovome - dodala je Brnabić.

Predsednica Mađarske Katalin Novak kaže da je odrasla u Segedinu, i da joj je drago što može da bude među prijateljima u prijateljskoj zemlji.

- Posebno mi je drago što smo radili na tome da naši odnosi budu još sadržajniji. Sa prijateljima se zajedno smejemo i plačemo, i to je tako u odnosu na Mađare i Srbe. Imamo mnogo uspeha iza sebe, i posebno se zahvaljujem za to - kaže ona.

Katalin Novak ističe da su Mađari plakali sa Srbima, zbog ubistava u školi Vladislav Ribnikar, i selima oko Mladenovca, i rekla je da je u ime svih Mađara izrazila saučešće.

- Bilo je teško preživljavati sve. Takođe je teško zamisliti sve što se događa na Kosovu. A saosećamo sa Srbima i zbog poplava koje su se desile. Ali pošto smo prijatelji, tu smo da pomognemo bilo u dobra, bilo u zla vremena. Pružićemo vam pomoć kada god to bude bilo potrebno - rekla je predsednica Mađarske.

Rekla je i da je ovo zlatno doba odnosa Srbije i Mađarske, i da naše zemlje razmišljaju dugoročno.

- Želimo da nastavimo mađarsko-srpsku saradnju. Radi se o dva naroda koja su suverena, i koji poštuju jedni druge. Postoji volja i konkretni planovi da u budućnosti imamo konkretne rezultate. Formirano je 12 radnih grupa, od kojih očekujemo da postignu rezultate - kazala je ona.

Predsednica Novak kaže i da je razgovarano o ratu u Ukrajini, i o šansama za mir.

- Naša pažnja usmerena prema Ukrajini ne sme da nas dovede u situaciju da zanemarimo šta se dešava na Balkanu. Srbija može da računa na podršku Mađarske u pregovorima sa EU, i da postane deo Šengen zone. Bez obzira na članstvo u EU, mi ćemo sarađivati sa Srbijom po svim pitanjima. Mi imamo zajedničke planove, i želimo da olakšamo prelaz granice između dve zemlje - rekla je predsednica.

Tema je bio i prirodni priraštaj, i Katalin Novak je istakla da se rađa sve manje dece, ali da se vide neki pozitivni pomaci.

Mađarski premijer Viktor Orban je na početku obraćanja rekao da vrednost placa zavisi od vrednosti placa suseda.

- Zato smo zainteresovani za Srbiju, jer to je dobro i za Mađarsku. U našem DNK imamo slične stvari. Sloboda, suverenitet, nezavisnost, to je kodirano u našem DNK. To je tako i sa Srbima i Mađarima. Kada je predsednik Vučić govorio o poštovanju koje Mađari pokazuju prema Srbima, to je zbog zajedničkog DNK. Ovo je 31. susret sa predsednikom Vučićem, i prijateljstvo se u politici postiže samo tvrdokornim radom - kazao je Orban.

On dodaje da se seća prvog razgovora, i da ga je interesovalo kako je tadašnji premijer Vučić razmišljao o prošlosti.

- Da li je taoc prošlosti, ili razmišlja o budućnosti, koju ćemo da formiramo ne kao taoci budućnosti već kao slobodne zemlje. Vučić je jasno rekao da želi da gradimo svoju budućnost - kazao je mađarski premijer.

Orban dodaje da moramo tražiti mogućnost saradnje sa što više zemalja, i kaže da je Srbija ključna zemlja zapadnog Balkana.

- Na kraju, dragi predsedniče, ja bih pomenuo jednu osetljivu stvar. Mi pratimo događaje na Kosovu i Metohiji pomno, i vidimo šta se radi Srbima. Smatram da je neprihvatljivo da izbore sa učešćem od 4 odsto prihvata međunarodna zajednica kao legalne. Mi Mađari to vidimo, i jasno nam je. A što se tiče hapšenja tri kosovska policajca, ja vas molim da razmislite o tome. Vaši neprijatelji hoće da vam naude, a ja mislim da bi bilo dobro da poslušate našu molbu i vratite tu trojicu policajaca Kosovu. Zato vas molim da razmislite o tome - zaključio je Viktor Orban.

POTPISIVANJE SPORAZUMA

Srbija i Mađarska danas su na Paliću u prisustvu državnog vrha obe zemlje potpisale više sporazuma koji će obezbediti dalje jačanje saradnje, a među kojima su sporazumi u oblasti odbrane i unutrašnjih poslova, kao i za izgradnju novog naftovoda i osnivanje zajedničke firme za trgovinu gasom.

Sporazumi su potpisani posle prve sednice Strateškog saveta za saradnju Srbije i Mađarske kojoj su prisustvovali predsednici Srbije Aleksnadar Vučić, Mađarske Katalin Novak, kao i premijeri Ana Brnabić i Viktor Orban.

Sporazum o saradnji između Nacionalne generalne direkcije za strance Mađarske i Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije (azil i migracije) potpisali su prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar inostranih poslova Ivica Dačić i ministar spoljnih poslova i spoljne trgovine Petar Sijarto.

Potpisani su sporazumi za saradnju u oblasti carina, razmenu informacija, u oblasti razvoja putne infrastruture, oblasti odbrane i unutrašnjih poslova.

Potpisani su i sporazumi o izgradnji naftovoda kojim će se povezati rafinerija u Novom Sadu sa Mađarskom kao i sporazum o osnivanju zajedničkog preduzeća između Srbijagasa i mađarskog preduzeća za elektroprivredu MVM.

