NOVA SRAMOTA Junajted Grupe i njenih medija: N1 laže narod!

Srpska javnost mogla je ovih dana da svedoči još jednom najbrutalnijem kršenju svih principa etičkog izveštavanja u programu N1, a sve pod omiljenom maskom gazde Šolaka i njegovih uposlenika zvanom “javni interes” dok u isto vreme za svoj lični ćef kupuje luksuzne vile i fudbalske klubove širom Evrope i sveta. Skriveni iza famoznog “interesa javnosti” i “objektivnog informisanja”, svom snagom su se obrušili na omiljenu metu, kompaniju Telekom Srbija, koja je tržišni konkurent vlasnika N1, Junajted Grupe, i njenog prvog čoveka Šolaka.

TV N1 je, uz direktnu involviranost Junajted Grupe, napravila propagandni film u trajanju od čitava dva sata protiv Telekoma Srbija, koji se emituje iz dva dela u udarnom večernjem terminu.

U prethodnih nekoliko godina, mediji u sastavu Šolakove grupacije objavili su ukupno više od 4.000 negativnih priloga o Telekomu! Ova užasna kampanja protiv tržišne konkurencije - kakva u zapadnim društvima nije moguća bez plaćanja ogromnih kazni, reakcije regulatornih tela i na kraju bankrota takvih medija - dobila je sada svoj novi oblik u vidu “dokumentarnog filma”.

Kao što lažu narod u Srbiji i međunarodnu javnost da imaju bilo kakve veze sa zalaganjem za javno dobro i da se bave profesionalnim novinarstvom, TV N1 i njeni vlasnici i u ovom propagandnom uratku bavili su se svojim omiljenim disciplinama - neistine, manipulisanja, falsifikati.

To ide dotle da su neki od njihovih sagovornika “eksperata” govorili da je Telekom Srbija javno preduzeće i da ima obaveze kao javno preduzeće - iako je od svog osnivanja 1997. akcionarsko društvo, što je notorna činjenica.

Onda primer “istraživačkog novinara” koji govori isključivo o Telekomu, dok se ne samo ovom prilikom već nikada u životu nije bavio ofšor firmama Dragana Šolaka i prebacivanjem para građana Srbije na adrese Junajted Grupe u inostranstvu.

Šta tek reći za licemere koji kao primer strašne medijske kampanje navode priloge u nekim medijima o Šolaku, a prave se blesavi na pomenutih preko 4.000 negativnih objava protiv Telekoma u medijima Junajted Grupe, uključujući N1 za koji govore.

To što svog gazdu milijardera predstavljaju kao legitimnog biznismena i filantropa, iz sve snage braneći ga od epiteta “tajkun”, u isto vreme je i tužno i smešno.

U pomenutom “dokumentarcu”, a zapravo filmu koji po svim elementima spada u žanr takozvane crne propagande, zastupljeni su i primeri suptilnijih manipulacija, gde njihovi autori iznose notorne neistine, ali za koje obični gledalac ne može da zna.

U to spada tvrdnja da je Telekom Srbija svojevremeno kupio kablovskog operatora Kopernikus sa 50.000 korisnika, a bar u Junajted Grupi odlično znaju za praksu tih nekadašnjih manjih provajdera da u zvaničnim papirima namerno umanjuju broj korisnika kako bi što manje plaćali poreze državi i naknade TV kanalima. Kopernikus je zapravo imao realnih oko 200.000 korisnika, a iznos novca za koji je kupljen se “vratio” Telekomu za manje od tri godine!

Još jedna manipulacija iz repertoara N1 i njihovih sagovornika: u ovom propagandnom filmu potpredsednica Junajted Grupe Dragica Pilipović opširno je govorila o kupovini poslovne zgrade od firme Dajrekt Medija u Beogradu za skoro pet miliona evra, tvrdeći da je to čist tržišni posao - gospođa je tom prilikom “zaboravila” da napomene da je u tom poslu učestvovao Volfram Kuoni, zajedno sa Draganom Šolakom, protiv kojeg se u Švajcarskoj, Lihtenštajnu i Nemačkoj vode istrage zbog kriminalnih radnji, pranja novca i saradnje sa Kremljom! Štaviše, kompanije čije je Kuoni zvanično ovlašćeno lice dan danas se vode kao vlasnici ne jedne, već čak dve luksuzne zgrade u Beogradu, u kojima su SBB i druge firme iz sastava Junajted Grupe.

Gospođi Pilipović svakako nije palo na pamet da objasni način na koji je Junajted Grupa uopšte kupila Dajrekt Mediju - preko bivšeg bugarskog špijuna Krasimira Georgeva, kome je pomenuti Volfram Kuoni, u rodnoj Švajcarskoj poznat kao “bankar Kremlja”, za tu uslugu dao čitavih 8,2 miliona evra!

Nemaju osećaja za sramotu ni N1 ni Junajted Grupa. Upleli su se u paučinu intriga, laži i manipulacija, koju su sami izatkali, i sada sve i da hoće iz nje ne znaju da se iskobeljaju.



Lučić: Gube jer ne ulažu u kvalitet, već u silu

Generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić ocenio je da se Junajted Grupa nikako nije snašla u borbi protiv nove strategije kompanije koju predvodi. - Prvo su protiv nas vodili medijske kampanje, koje su prerasle u medijsko-političke, pa su onda uz to postale i lobističke. Na početku su bili fokusirani na Srbiju, a sada nas napadaju i u našoj zemlji i u regionu i po čitavom svetu, od Brisela do Vašingtona, pritom su potpuno prestali da biraju sredstva. Ali, u tom ratu gube. A gube jer, umesto da se bore tako što će korisnicima davati bolje usluge i bolju ponudu, pa da nas pobede kvalitetom, oni su hteli bukvalno silom da nas zaustave u razvoju. To je osuđeno na neuspeh, jer na tržištu pobeđuje samo kvalitet, ko ima bolje ideje, bolje usluge i bolju ponudu korisnicima - objasnio je Vladimir Lučić ovih dana u intervjuu za RTV Pančevo.