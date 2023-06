LUNETA UDARALI KUNDAKOM PO GLAVI! VANREDNO OBRAĆANJE PETKOVIĆA: Sve uhapšene Srbe su maltretirali i tukli (VIDEO)

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je na vanrednoj konferenciji za medije da je apsolutna laž premijera privremenih prištinskih insitucija Aljbina Kurtija i ministarke Donike Gervale da su prištinski policajci uhapšeni na teritoriji Kosova i Metohije.

Petković je rekao da je oficir za vezu Dejan Pavićević posetio uhapšene Srbe i da su oni svi maltertirani i tučeni od strane kosovske policije.

- Neki od njih su pretrpeli ozbiljne povrede pogotovo Obrenović i Lune. Koliko je prošlo od hapšenja, i dalje su povrede vidljive - kazao je Petković.

Kazao je da Milenković ima šavove po glavi i da ima tragove nasilja.

- Tukli su ga dok su ga ispitivali, dok je sedeo vezan na stolici. Čak su u jednom trenutku lekari tražili da Lune ide na snimanje glave. Prilikom hapšenja je specijalac ROSU je kundakom više puta udario u glavu Luneta i bio je pokriven belim pokrivačem da se to ne bi videlo prilikom odvođenja - rekao je Petković i dodao:

To je sve sam video Dejan Pavićević, da su svi bili tučeni od strane kosovske policije. Oni su sada dobro ali da ne govorimo o trajnim ožiljcima i psihičkoj torturi koju su pretrpeli.

Za razliku od naših uhapšenih, uhapšeni pripadnici tzv. kosovske policije imaju drugačiji tretman, te jedu i torte.

- Takav je tretman prema njima koji su ušli na teritoriju Srbije. A pokazao sam vam kakav je tretman naših. Potpuna je laž sve što su rekli i Kurti, govoreći o nekom kidnapovanju. Nikakvog kidnapovanja prištinskih policijaca nije bilo. Znate to se desilo u selu Gnjilice, u opštini Raška. Tamo su došli naoružani, a to što su izjavili da ne znaju da koriste GPS uređaj, da ne znaju gde su, da su išli da beru pečurke, to je na nadležnim organima - rekao je Petković.

Petković je takođe naveo da su oni u pritvoru u Kraljevu, i dodao da nijedan Albanac nije tučen.

Istakao je da je onaj koji baštini fašističku ideologiju Aljbin Kurti, i da je onaj koji maltretira naš narod Aljbin Kurti.

- Možete da zamislite kakve su povrede bile pre tri nedelje ako se sada vide. Jasno je kakvoj su torturi bili izloženi. Kada traže da se oslobode trojica prištinskih policajaca, zašto se ne oslobode Srbi. Imamo slike za sve da su nevini. A kada govori o kidnapovanju, pošto voli tu reč da koristi, onda je to Uroš Vukašinović. Uvukli su ga u civilni automobil i odveli u nepoznatom pravcu dok je išao od kuće na posao. Takve naše ljude hapse, žele da uhapse sve Srbe na KiM, zato su ubili Boga u Dušanu, i Lunetu - naveo je Petković.

On je rekao, kada je reč o Međunarodnoj zajednici, da se niko od njih nije oglasio i kada su pretučena deca, brat i sestra Dara i Kristijan.

- Šta su deca kriva? I tu decu su tukli. Niko se od Međunarodne zajednice nije oglasio to da osudi. Isto kao na Badnji dan. Onaj ko je pucao na Badnji dan je gotovo na slobodi, ne snosi nikakve pravne posledice, ali zato imamo 6 Srba koji su nevini i neosnovano od strane Prištine i sada su u kazamatu. Važno je da je naš oficir za vezu uspeo da vidi u kakvom se stanju nalaze naši Srbi - naglasio je direktor kancelarije za KiM.

Petković kaže da jedino nije posećen Uroš Vukašinović jer se nalazi pod zadržavanjem od 48 sati.

- Momentalno tražimo da se oslobode svi uhapšeni Srbi jer jedino tako možemo da idemo napred, a onda da se povuku i lažni gradonačelnici... Sve ovo što radi Kurti je suprotno deeskalaciji. Ovakvo ponašanje Kurtija i to što su Srbi pretučeni pokazuje da on želi da se obračuna sa poslednjim Srbinom na KiM, njima smeta što Srbi na Kosmetu vide Vučića kao svog predsednika - ocenio je Petković.

On je demantovao reči Gervale koja je rekla da uhapšeni tzv. kosovski specijalci nisu maltretirani, ali da su neuhranjeni.

Ponovio je da naši policajci nisu ni korak prešli preko administrativne linije.

- Kurti laže - kazao je Petković, i podsetio da su pozvali sve da dostave satelitske snimke, kako bi se to što Srbija govori i dokazalo.