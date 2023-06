Đurđev: Sporazum o odbrani i bezbednosti kruna istorijske decenije srpsko-mađarskih odnosa, naši narodi imaju svetlu budućnost!

,,Od dve zemlje koje žive jedna pored druge, došli smo do takvog stepena međusobne saradnje sa Mađarskom da smo danas sa njima potpisali sporazum o odbrani i bezbednosti. Kada to učine dve suverene zemlje, a Srbija i Mađarska to jesu, u ovako delikatnoj oblasti i u ovako složenim i zaoštrenim geopolitičkim odnosima, onda je to siguran znak da je naše prijateljstvo uistinu iskreno i nepokolebljivo" - izjavio je predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev.