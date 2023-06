Života Starčević, poslanik i potpredsednik Jedinstvene Srbije, govorio je o smeni ministra privrede Radeta Baste i istakao da je predsednik stranke Dragan Marković Plama dao rok Basti da podnese ostavku i da on za Jedinstvenu Srbiju nije više član stranke ni ministar u Vladi.

- Najplastičnije je to objasnio Dragan Marković Plama izjavom da se Basta ponaša kao da igra za Crvenu zvezdu, a navija da pobedi Partizan. Palma je Basti dao rok da podnese ostavku, razlog je jasan, Rade Basta iskače iz politike i programa Jedinstvene Srbije, takođe, iskače iz politike koju vodi Vlada Republike Srbije i to je razlog zbog kog smo dali rok Basti da podnese ostavku - istakao je Starčević i dodao:

- Ne može niko ko pojedinac da solira, i to je još jedan od razloga. 10. aprila je predsedništvo JS donelo jednoglasnu opdluku da se Basta smeni sa svih funkcija, a razlog je bila njegova inicijativa da se uvedu sankcije Rusiji. Jedinstvena Srbija podržava politiku Vlade Srbije, predsednika Srbije i samim tim ne podržava izjave ministra Baste.

Potpredsednik JS kaže da je Dragan Marković Palma više puta ukazivao Basti da je vlada kolektivni organ i da on nije pojedinac.

- Imali smo i obećanja da će raditi svoj poasao, ali nije održao reč i više puta je iskako u odnosu na program Jedinstvene Srbije i Vlade Srbije.

- Da bi neko svoju politiku zastupao javno, a pritom vrši državnu funkciju on za to mora da dobije podršku naroda. Rade Basta je počeo da forsira drugu politiku od one za koju je narod izabrao JS i ovo je sada poseldica - istako je Starčević.