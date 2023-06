Lajčak se u Vašingtonu sastao sa zvaničnicima iz SAD: 'Veoma koristan razgovor o koracima za deeskalaciju na KiM i napredak dijaloga'

Specijalni izaslanik EU za dijalog Beograda i Prištine, Miroslav Lajčak, sastao se u Vašingtonu sa prvim zamenikom savetnika za nacionalnu bezbednost SAD Džonom Fajnerom i višom direktorkom za Evropu Amandom Slot, sa kojima je razgovarao o situaciji na severu Kosova i Metohije.

Lajčak je na Tviteru naveo da je na sastanku bilo reči o deeskalaciji situacije i napretku u dijalogu Prištine i Beograda.

- Veoma koristan sastanak sa prvim zamenikom savetnika za nacionalnu bezbednost SAD Džonom Fajnerom i višom direktorkom za Evropu Amandom Slot o situaciji na severu KiM, koracima potrebnim za deeskalaciju i napretku u dijalogu koji podržava EU - saopštio je Lajčak.

Very useful meeting with 🇺🇸 Principal Deputy National Security Adviser Jon Finer and Senior Director for Europe Amanda Sloat on the situation in the north of Kosovo, steps needed for de-escalation and the way forward in the 🇪🇺-facilitated Dialogue.